UFJF libera resultado final dos pedidos de isenção do PISM 2024

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já liberou o resultado final dos pedidos de isenção referentes aos três módulos do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) 2024. O Pism é o vestibular seriado para ingresso nos cursos de graduação da UFJF.

Os candidatos que solicitaram o benefício da isenção podem conferir o resultado final do site de Ingresso. Aqueles que contestaram o resultado preliminar da isenção também já podem conferir as respostas individuais aos recursos fazendo login no sistema de inscrição, com o número de CPF e senha cadastrados.

De acordo com o edital do PISM 2024, tiveram direito à gratuidade na inscrição os estudantes que puderam comprovar que:

estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

tenham cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os candidatos cujos pedidos de isenção foram deferidos estão dispensados do pagamento, no entanto, aqueles cujos pedidos foram indeferidos deverão pagar a taxa de inscrição para efetivar a inscrição no PISM 2024.

O período de inscrição para os três módulos do PISM 2024 já está aberto. Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas pela universidade e demais informações sobre essa seleção seriada!

PISM 2024: Inscrições

Conforme estabelecido nos editais, a UFJF está recendo as inscrições para os três módulos do Pism exclusivamente de forma virtual. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 13 de setembro (horário de Brasília).



Você também pode gostar:

Portanto, os interessados deverão acessar o site de Ingresso até essa data e realizar o preenchimento do formulário de inscrição para o módulo do qual deseja participar.

O PISM conta com três módulos para o acompanhamento dos candidatos ao longo do Ensino Médio. Desse modo, ao final de cada ano letivo os candidatos fazem as provas aplicadas pela UFJF. O Módulo I é referente ao 1º ano do Ensino Médio, o Módulo II referente ao 2º ano e o Módulo III referente ao 3° ano.

Desse modo, somente no Módulo III, com a soma total dos desempenhos obtidos nas três etapas, os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela UFJF.

Portanto, no momento da inscrição para o Módulo III, além das informações pessoais e de contato, o estudante deve escolher uma opção de curso de graduação e deve indicar se deseja participar da seleção através da ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição até o dia 14 de setembro para efetivar o cadastro. O valor é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Provas dos Módulos do PISM

De acordo com o cronograma, a UFJF aplicará as provas dos três módulos do PISM 2024 nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023. A aplicação será iniciada às 13h30, com término às 17h30 (horário de Brasília).

As avaliações abarcarão conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio, variando de acordo com o módulo/série. Haverá locais de prova em Governador Valadares, Juiz de Fora e Muriaé, em Minas Gerais, e também Petrópolis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFJF está ofertando 2.303 vagas para 76 cursos de graduação. Para o campus de Juiz de Fora a oferta é de 60 cursos, enquanto outros 10 cursos ofertados são para Governador Valadares. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

A UFJF deve publicar o resultado final do Módulo III, com a lista de classificados em 1ª chamada, no dia 28 de fevereiro de 2024. Já a divulgação dos desempenhos finais Módulos I e II está prevista para 5 de abril.

Acesse o edital do Pism para mais informações.

Leia também UFSC, IFSC e IFC abrem período de inscrição para o Vestibular Unificado 2024; saiba mais.