UFLA abre inscrições para 1ª e 2ª etapa do PAS 2023

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) abriu nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, as inscrições para a 1ª e para a 2ª etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2023. De acordo com o cronograma, a UFLA receberá as inscrições até as 23h59 do dia 4 de outubro (horário de Brasília).

O PAS 1 é referente ao Grupo XXV/ Triênio 2024-2026, enquanto o PAS 2 é referente ao Grupo XXIV / Triênio 2023-2025. O valor da taxa de inscrição para cada uma das etapas é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

O PAS é o vestibular seriado da UFLA. Desse modo, os candidatos são avaliados ao longo do Ensino Médio, através da aplicação de provas em três etapa, referindo-se cada uma dela a uma série do Ensino Médio.

Somente ao concluir os estudos, na 3ª etapa do PAS, os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela UFLA.

A universidade destaca que, ao participar do PAS 1 em 2023, o candidato deve fazer a prova do PAS 2 em 2024 e se inscrever para o PAS 3 em 2025, realizando também a prova do Enem deste ano. Para participar do PAS 2 neste ano, os candidatos já devem ter realizado a prova do PAS 1 em novembro de 2022 e devem, em 2024, realizar o Enem e se inscrever no PAS 3.

Confira a seguir como participar da seleção seriada e mais detalhes sobre as provas e resultados.

PAS 1 e 2: Inscrições abertas



Conforme as orientações do PAS 1 e do PAS 2, a UFLA receberá as inscrições exclusivamente de maneira virtual. Desse modo, os candidatos devem acessar o site da UFLA, escolher a etapa de interesse e preencher o respectivo formulário de inscrição.

Após preencher o formulário e enviar as informações, os estudantes devem gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos não isentos devem pagar a taxa até 6 de outubro para efetivar o cadastro no PAS.

A UFLA recebeu até a última terça-feira (5) os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao PAS 2023. A divulgação do resultado das solicitações está prevista para o dia 27 de setembro, cabendo a interposição de recursos nos dois dias úteis seguintes.

De acordo com os editais, puderam solicitar o benefícios os estudantes que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado ou estejam cursando o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Provas do PAS 1 e 2

A UFLA aplicará as provas do PAS 1 e do PAS 2 ainda neste ano. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 1ª etapa está marcada para o dia 3 de dezembro. Já as provas da 2ª etapa serão aplicadas em 26 de novembro.

Conforme indicado no edital, os inscritos na 1ª e 2ª etapas responderão provas objetivas sobre assuntos das disciplinas do 1º e do 2º ano do Ensino Médio, respectivamente. Nesse sentido, as avaliações abarcarão conteúdos das seguintes áreas:

Ciências da Natureza: Biologia, Física, e Química;

Matemática;

Ciências Humanas: Geografia, História e Filosofia/Sociologia;

Linguagens: Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

Os locais de aplicação das provas serão nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso. De acordo com o cronograma, a UFLA deve liberar a consulta os locais de prova no dia 17 de novembro para a 1ª etapa. Para os inscritos na 2ª etapa, os locais de prova serão divulgados em 10 de novembro.

A universidade vai liberar o relatório de desempenho, com o registro das notas obtidas pelos candidatos, a partir do dia 9 de janeiro de 2024.

Para mais informações, confira os editais do PAS 1 e PAS 2.

