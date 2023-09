UFMG abre novo concurso público com 37 vagas

No dia 23 de agosto, a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) publicou edital de novo concurso público.

Dessa forma, que desejar se candidatar poderá concorrer a 37 vagas para cargos de nível superior e de nível técnico. A alteração do número de vagas ocorreu recentemente, com retificação do edital, em 04 de setembro. O documento original tinha 22 vagas.

Para se inscrever na seleção, o candidato deve se atentar ao prazo de 04 de setembro a 04 de outubro, ou seja, com um mês para inscrição.

Então, a primeira fase do concurso, de provas objetivas, ocorrerá no dia 29 de outubro. Além disso, alguns cargos também exigem provas práticas. A expectativa é de que o resultado final sai em dezembro deste ano.

Entenda melhor, logo abaixo, como será o concurso da Universidade.

Quais são os cargos para a UFGM?

Ao todo, o edital da UFMG conta com 37 vagas, depois de retificação do edital. Isto é, tratam-se de oportunidades para os cargos de nível superior e de nível técnico.

Primeiramente, exigindo nível superior estão as funções de:



Analista de Tecnologia da Informação, com 3 vagas;

Farmacêutico, com 3 vagas;

Enfermeiro, com 4 vagas;

Físico, com 1 vaga;

Engenheiro Civil, com 1 vaga.

Estes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e vencimento básico inicial de R$ 4.180,66 com auxílio-alimentação de R$ 658.

Além disso, o concurso da UFMG também oferta vagas de nível técnico:

Técnico de Tecnologia da Informação, com 10 vagas;

Técnico em Contabilidade, com 7 vagas;

Técnico de laboratório na área de audiovisual, com 2 vagas;

Técnico de laboratório na área de biologia, com 2 vagas;

Técnico de laboratório na área de bioterismo, com 1 vaga;

Técnico de laboratório na área de edificações, com 1 vaga;

Técnico de laboratório na área de mecânica, com 2 vagas.

Já estes também terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, mas vencimento básico inicial de R$ 2.446,96 com auxílio-alimentação de R$ 658.

Caso o candidato queira entender melhor sobre cada função, é interessante consultar o anexo II do edital, junto da retificação que ocorreu no dia 04 de setembro. Isto é, documento que incluiu mais vagas no concurso. Assim, será possível conferir as descrições e atividades típicas de cada um.

Provas serão em outubro

As primeiras etapas do concurso público da UFMG serão as provas objetivas, no dia 29 de outubro, com 2 horas e 30 minutos de duração.

Ademais, no que se refere ao conteúdo, esta abrangerá:

Língua Portuguesa, com 11 questões de 1 ponto cada;

Legislação, com 4 questões de 1 ponto cada;

Conhecimentos Específicos de cada cargo, com 20 questões de 1 ponto cada.

Portanto, esta primeira etapa, para todos os cargos, terá 35 pontos no total.

Já a prova prática terá 50 pontos, sendo aplicada para os cargos de:

Físico;

Técnico de laboratório de todas as áreas.

Até o momento, contudo, ainda não é possível saber de maiores detalhes sobre as provas práticas. De acordo com o edital, a publicação da descrição completa desta fase ocorrerá junto do programa de provas objetivas.

Os candidatos devem sempre acompanhar as atualizações do site da banca examinadora, ou seja, a Copeve (Comissão Permanente do Vestibular).

Desse modo, será eliminado aquele que:

Não obtiver, no mínimo, 18 pontos na prova objetiva;

Não obtiver, no mínimo, 25 pontos na prova prática;

Obtiver nota 0 no total de questões de Língua Portuguesa;

Obtiver nota 0 no total de questões de Conhecimentos Específicos.

A expectativa é de que o resultado final saia no dia 18 de dezembro.

Como se inscrever?

Aqueles que desejam concorrer às vagas do UFGM devem se atentar ao prazo de inscrições, ou seja, de 04 de setembro a 04 de outubro.

Neste período, então, o candidato deve consultar o edital na íntegra, a partir do site da Copeve, a fim de verificar todas as regras do certame. Além disso, é muito importante verificar as retificações que o documento sofreu depois de sua publicação.

Assim, o candidato poderá se inscrever clicando em “Inscreva-se” e, depois, em “Preencher Formulário de Inscrição”. Desse modo, será possível responder as perguntas com todas as suas informações.

Por fim, é necessário que o candidato pague a taxa de inscrições, no valor de:

R$ 165 para cargos de nível E (curso superior);

R$ 110 para os de nível D (ensino médio ou médio profissionalizante).

No entanto, ainda é possível solicitar a isenção do valor até a presente quarta-feira, 06 de setembro. Para fazê-lo é necessário comprovar que se encaixa nos critérios de:

Candidato que tem inscrição no Cadastro Único e possui renda mensal familiar per capita inferior ou igual a meio salário mínimo nacional;

Candidato que é doador de medula óssea com número do Registro de Doador de Medula Óssea do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

Estes deverão apresentar documentos que comprovam suas situações.

Conheça melhor a UFMG

Aqueles que desejam trabalhar na UFMG devem entender melhor como a Universidade funciona. Nesse sentido, é importante lembrar que esta se encontra no sudeste do país, ou seja, a região com mais industrialização. Este contexto é importante para muitas das pesquisas da Universidade.

Esta, então, é a mais antiga instituição pública de ensino superior gratuito do estado de Minas Gerais. A fundação da UFMG foi no dia 07 de setembro de 1927, de forma que completa 96 anos nesta próxima quinta-feira.

Foi em 1965 que se instituiu o nome Universidade Federal de Minas Gerais, a partir do Governo Federal. Assim, a instituição passou a ser pessoa jurídica de direito público, de ensino gratuito, com autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial.

Atualmente, a Universidade se encontra como uma das líderes da região e do país no que diz respeito ao ensino, extensão, cultura, pesquisa científica e geração de patentes, abrangendo diferentes áreas do conhecimento. Inclusive, somou-se um total de 1.582 registros de patentes em 2020.

Ademais, a UFMG se distribui pelas cidades de:

Belo Horizonte;

Montes Claros;

Diamantina;

Tiradentes.

Em todas as lotações, então, somam-se:

91 cursos de graduação;

90 programas de pós-graduação;

860 núcleos de pesquisa;

33.956 estudantes de graduação;

10.716 estudantes de mestrado e doutorado;

3.203 docentes;

4.214 servidores técnico-administrativos.

Portanto, aqueles que conseguirem a aprovação nas vagas do concurso público da UFMG integrarão o quadro de servidores, fazendo aumentar este número.