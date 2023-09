UFMT encerra inscrições no domingo (10)

A Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) encerra no próximo domingo, dia 10 de setembro, às 23h59 (horário local), o período de inscrição do Vestibular 2023/2 via notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Desse modo, esses são os últimos dias para os interessados em participar do processo seletivo realizarem as inscrições. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Veja a seguir como se inscrever no Vestibular via Enem e mais informações sobre o processo de seleção da UFMT!

Vestibular 2023/2 via Enem

De acordo com a universidade, esse processo seletivo visa o preenchimento das vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Assim como o SiSU, esse processo seletivo também irá considerar as notas do Enem para fins de classificação dos candidatos.

Nesse sentido, somente os estudantes que tenham feito uma das edições do Enem aceitas pela UFMT e que tenham o Ensino Médio completo poderão participar do Vestibular 2023/2.

Conforme as orientações do edital, a UFMT está recebendo as inscrições de maneira virtual, exclusivamente por meio do site da universidade. Portanto, os interessados devem acessar a página de inscrição e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Para ter acesso ao formulário, é necessário fazer login com as credenciais da plataforma gov.br. No ato da inscrição é necessário informar todos os dados pessoais e escolares e indicar uma opção de curso de graduação. Além disso, os candidatos devem indicar se desejam concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Você também pode gostar:

Como as inscrições são gratuitas, para efetuar o cadastro, basta preencher todas as informações solicitadas e enviá-las dentro do prazo estabelecido.

Vestibular 2023/2 via Enem: Seleção

Para fins de classificação dos inscritos, a UFMT vai aceitar as notas obtidas em uma das últimas dez edições do Enem, ou seja, de 2013 a 2022.

Os candidatos que tenham feito mais de uma dessas edições do exame não precisarão escolher uma edição pois a UFMT vai importar, de forma automática, os resultados do banco de dados do Inep e irá considerar, para a inscrição e classificação, a edição do Enem que o candidato obteve a maior pontuação global.

Conforme estabelecido no edital, para a classificação dos candidatos, a universidade vai considerar o somatório das notas obtidas nas quatro provas objetivas e na prova de redação:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

Oferta de vagas

A oferta total da universidade é de 1.174 (mil cento e setenta e quatro) vagas em diversos cursos presenciais de graduação. De acordo com o edital, as vagas são para ingresso no semestre letivo 2023/2.

O documento estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Araguaia (327 vagas), Cuiabá (375 vagas), Sinop (380 vagas) e Várzea Grande (92 vagas).

Parte das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, cerca de metade das vagas são exclusivas para os candidatos que tenham cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

Resultados