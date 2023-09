UFMT recebe inscrições para o Vestibular 2023/2 via Enem

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abriu nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos ainda no 2° semestre letivo deste ano.

De acordo com o edital, o Vestibular 2023/2 via Enem tem como objetivo o preenchimento das vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que também usa as notas do Enem para fins de classificação.

Vestibular 2023/2 via Enem: Inscrições

Conforme o cronograma da UFMT, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 10 de setembro (horário oficial da capital do Estado de Mato

Grosso). Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A UFMT está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados devem realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição disponível no site da universidade.

No ato da inscrição é necessário informar todos os dados pessoais e escolares e indicar uma opção de curso de graduação.

As vagas deste processo seletivo estão distribuídas em Ação Afirmativa (L5), destinada aos candidatos que tenham cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal) e Ampla Concorrência (AC), para candidatos egressos de qualquer instituição de Ensino Médio.

Desse modo, no momento da inscrição, os candidatos devem indicar se desejam concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Processo de seleção

Como mencionado acima, para fins de classificação dos inscritos, a UFMT usará os desempenhos obtidos pelos estudantes do Enem. Portanto, somente os estudantes que tenham o Ensino Médio completo e que tenham feito uma das edições indicadas no edital poderão se inscrever no Vestibular 2023/2.

A UFMT vai aceitar as notas obtidas em uma das últimas dez edições do Enem, ou seja, de 2013 a 2022.

Os candidatos que tenham feito mais de uma dessas edições do exame não precisarão escolher uma edição pois a UFMT vai importar, automaticamente, os resultados do banco de dados do Inep e irá considerar, para a inscrição e classificação, a edição do Enem que o candidato obteve a maior pontuação global.

Assim, a classificação dos candidatos irá considerar o somatório das notas obtidas nas seguintes provas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, a UFMT está ofertando 1.174 (mil cento e setenta e quatro) vagas em diversos cursos presenciais de graduação. O documento estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas pelos nos Câmpus de Araguaia (327 vagas), Cuiabá (375 vagas), Sinop (380 vagas) e Várzea Grande (92 vagas).

Parte das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. As vagas são para o ingresso de novos alunos ainda no 2° semestre letivo deste ano, cujo início está previsto para o dia 21 de novembro.

Resultados e matrículas

Ainda de acordo com a UFMT, a divulgação das inscrições homologas está prevista para o dia 13 setembro e será feita no site da universidade. Os candidatos interessados poderão interpor recurso nos dias 14 e 15 de setembro. O resultado final desta etapa será divulgado dia 19 do mesmo mês.

A convocação para o envio de documentos para a pré-matrícula on-line dos convocados na 1ª chamada ocorrerá no dia 20 de setembro. Os classificados deverão realizar a pré-matrícula nos dias 21 e 26 seguintes.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

