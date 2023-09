UFN abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Franciscana (UFN) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Dentre as opções de cursos da universidade, podemos citar Medicina, um curso de graduação muito ambicionado por estudantes de todo o Brasil.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da UFN já estão abertas. Assim, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular. Confira!

Vestibular de Medicina UFN: inscrições estão abertas

Conforme indicado pelo calendário oficial divulgado pela instituição, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UFN já estão abertas.

O período de inscrições começou em 30 de agosto e todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59 do dia 06 de novembro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma virtual através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site oficial da UFN.

Por fim, os candidato poderão acessar a lista de inscrições homologadas no dia 10 de novembro. A lista estará disponível no site da UFN.

Vestibular de Medicina UFN: taxa de inscrição



Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 260,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da UFN. O pagamento poderá ser efetuado somente via boleto bancário e é fundamental para a validação da inscrição.

A UFN não irá oferecer isenção da taxa de inscrição nesta edição do processo seletivo para o curso de Medicina.

Vestibular de Medicina UFN: funcionamento da prova

O Vestibular de Medicina da UFN prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos. O exame irá acontecer exclusivamente de forma presencial. A UFN irá disponibilizar aos candidatos a possibilidade de consultar o próprio local de prova a partir do dia 10 de novembro, no site da instituição.

Os candidatos deverão realizar a prova no dia 18 de novembro, a partir das 13h30. O exame será composto por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma proposta de redação. A proa terá duração de 4 horas e os participantes deverão permanecer na sala de prova pelo tempo mínimo de 3h30.

Conforme o edital do processo seletivo, as questões da prova serão distribuídas da seguinte maneira:

5 questões de Língua portuguesa;

5 questões de Física;

5 questões de de Biologia;

5 questões de Matemática;

5 questões de Química;

5 questões de Literatura brasileira;

5 questões de Geografia;

5 questões de História;

5 questões de Filosofia;

5 questões de Língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Na prova de redação, por sua vez, os candidatos deverão redigir um texto de tipo dissertativo-argumentativo com 20 a 27 linhas.

A pontuação final do candidato no processo seletivo será calculada com base na soma das pontuações obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina UFN: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UFN está oferecendo 40 vagas para o curso de Medicina ministrado em Santa Maria, RS.

Todos os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UFN: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito preliminar do Vestibular de Medicina será divulgado a partir das 18h30 do dia 18 de novembro, mesmo dia de aplicação das provas. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito preliminar e, com base nas respostas aos recursos, a UFN irá divulgar o gabarito definitivo das provas no dia 20 de novembro.

O resultado final do Vestibular de Medicina da UFN, por sua vez, será divulgado no dia 24 de novembro. No mesmo dia, os candidatos poderão acessar o boletim de desempenho individual no processo seletivo.

Ainda está com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da UFN para mais informações.