UFNT terá edital a qualquer momento, saiba mais

Você está interessado em ingressar na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)? Então, fique atento, pois o concurso UFNT está cada vez mais próximo de acontecer. A instituição já definiu a banca organizadora do certame, que será a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (FUNRIO).

A expectativa é que o edital seja publicado ainda este ano, com vagas para cargos técnico-administrativos em educação. Quer saber mais sobre esse concurso? Então, continue lendo este artigo.

Cargos e vagas previstas

O concurso UFNT foi autorizado pela portaria n.º 1.254, publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2020. Segundo o documento, serão ofertadas 18 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, sendo 14 de nível médio e 4 de nível superior. Os cargos previstos são os seguintes:

Assistente em Administração (10 vagas);

Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (1 vaga);

Técnico de Laboratório/Área: Química (1 vaga);

Técnico de Tecnologia da Informação (1 vaga);

Técnico em Contabilidade (1 vaga);

Administrador (1 vaga);

Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga);

Assistente Social (1 vaga);

Médico/Área: Psiquiatria (1 vaga).

As vagas serão distribuídas entre os campi de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Remuneração e benefícios

Os servidores da UFNT têm uma remuneração inicial que varia conforme o nível de escolaridade e o cargo. Segundo a tabela de vencimentos dos servidores federais, os valores atuais são os seguintes:



Nível médio: R$ 2.904,96;

Nível superior: R$ 4.638,66.

Além dos salários, os servidores da UFNT têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação, entre outros.

Requisitos e atribuições dos cargos

Para concorrer a uma das vagas do concurso UFNT, é preciso atender a alguns requisitos básicos, como:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir diploma ou certificado de conclusão do nível de escolaridade exigido para o cargo;

Possuir registro no órgão de classe competente quando for o caso;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

As atribuições dos cargos variam conforme a área de atuação, mas, em geral, envolvem atividades de planejamento, execução, coordenação, supervisão e controle das funções administrativas ou técnicas da universidade.

Último concurso UFNT

O último concurso UFNT para cargos técnico-administrativos em educação foi realizado em 2016 e teve a Comissão Permanente de Seleção da UFNT (COPESE) como banca organizadora.

O certame ofertou 35 vagas para diversos cargos de nível médio e superior, sendo 5 reservadas para pessoas com deficiência e 7 para pessoas negras.

Ademais, o concurso teve validade de dois anos, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação do resultado final.

O que esperar da banca organizadora?

A princípio, banca contratada para organizar o próximo concurso UFNT é a FUNRIO, uma fundação vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

A FUNRIO tem experiência na realização de concursos públicos para diversas instituições federais, estaduais e municipais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), entre outras.

Para se preparar para as provas da FUNRIO, é importante conhecer o estilo da banca e as características das questões que ela costuma elaborar. De modo geral, a FUNRIO tem um nível médio de dificuldade e cobra os conteúdos de forma objetiva e direta.

As questões costumam ser baseadas no texto da lei ou na doutrina, sem muitas pegadinhas ou interpretações. A banca também valoriza a atualização dos candidatos sobre os temas relevantes para o cargo.

Além disso, a FUNRIO costuma aplicar provas discursivas para os cargos de nível superior, que exigem a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema proposto. Nesse caso, é preciso demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, capacidade de argumentação, coerência e coesão textual, além de conhecimento sobre o assunto abordado.

O concurso UFNT é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público federal e trabalhar em uma instituição de ensino renomada. Dessa forma, com a banca contratada, o edital pode sair a qualquer momento, com vagas para cargos técnico-administrativos em educação.

Por fim, neste artigo, você viu as principais informações sobre o concurso, como os cargos e as vagas previstas, a remuneração e os benefícios, os requisitos e as atribuições dos cargos, o último concurso e o que esperar da banca organizadora.