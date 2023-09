UFPB oferta 5 mil vagas para especializações EAD gratuitas

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abril 5 mil vagas para o ingresso de novos alunos em especializações gratuitas na área de Enfermagem. Os cursos são ofertados pela UFPB na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Trata-se de uma ótima oportunidade para as pessoas que possuem formação na área de Enfermagem e desejam se especializar em uma das áreas contempladas. Entre as formações estão Cuidado ao Idoso, Saúde Coletiva e Urgência e Emergência, entre outros.

Veja a seguir como se inscrever para participar do processo seletivo, quais são os pré-requisitos e como será o processo de preenchimento das vagas!

Período de inscrição

De acordo com o edital, o período de inscrições para as especializações EAD em Enfermagem será das 8h do dia 3 de outubro de 2023 até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2023 (horário oficial de Brasília). As inscrições são totalmente gratuitas.

A UFPB receberá as inscrições para esse processo seletivo exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site do CofenPlay no respectivo período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, além de informar todos os dados pessoais e escolares, os candidatos deverão escolher para qual especialização/ área deseja de inscrever. Além disso, é necessário escolher também um polo de apoio presencial e enviar todos os documentos solicitados através do edital.

As especializações serão ofertadas a distância, mas contarão com encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio presencial da UFPB. Portanto, os candidatos devem se inscrever para uma dessas unidades.



Quem pode se inscrever?

Poderão se inscrever as pessoas que são portadoras de certificado de conclusão do curso Técnico de Enfermagem. Além disso, é preciso ter registro ativo, com dados atualizados e regularizados no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). O

candidato também precisa ter vínculo empregatício em estabelecimentos assistenciais de saúde contendo a declaração de ciência do local com autorização para realização da prática profissional.

Processo de seleção

Não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos inscritos. De acordo com o edital, para selecionar os estudantes para o preenchimento das vagas a UFPB vai considerar a adequação dos candidatos aos pré-requisitos, analisando a documentação enviada.

Além disso, o preenchimento da vaga ocorrerá por ordem de inscrição. Portanto, quanto mais cedo o candidato se inscrever maior será a sua chance de garantir uma vaga.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a UFPB está ofertando 5 mil vagas para a especialização EAD visando o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024. O edital indica ainda que as vagas estão distribuídas entre as seguintes áreas:

Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem: Cuidado ao Idoso na perspectiva da Saúde Coletiva – 700 vagas;

Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem: Cuidados ao Paciente Crítico Adulto – 700 vagas;

Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem: Cuidados ao Paciente Crítico Neonatal – 700 vagas;

Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem: Enfermagem em Centro Cirúrgico/Instrumentação Cirúrgica – 1.500 vagas;

Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem: Enfermagem em Urgência e Emergência/ APH – 1.500 vagas.

As especializações contam com carga horária total de 300h, sendo 225h de carga horária teórica. Outras 75h são para a carga horária de atividades práticas

em serviço.

Acesse o edital do processo seletivo na íntegra para mais informações.

Sobre a UFPB

Sediada em João Pessoa, capital da Paraíba, a UFPB é uma das principais instituições de ensino superior públicas do Estado. A universidade conta com estrutura multi-campi e atuação nas cidades de João Pessoa e Santa Rita, Areia, Bananeiras e Rio Tinto e Mamanguape.

Estando presente em diversos municípios, a universidade oferta cursos de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) de forma gratuita.

