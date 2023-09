UFPE recebe inscrições para curso de graduação em Libras

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou o edital de abertura referente ao Vestibular 2023/2 para o curso de Licenciatura em Letras Libras (Língua Brasileira de Sinais). De acordo com o cronograma, as inscrições já estão abertas.

Conforme estabelecido no edital, o processo seletivo visa o preenchimento de 30 (trinta) vagas no Curso de Letras – Língua Brasileira de Sinais – Libras: Licenciatura, ofertado na modalidade presencial, com aulas no turno da manhã, ainda no 2º semestre letivo deste ano.

Veja a seguir as regras e procedimentos para participar desse vestibular e concorrer às vagas ofertadas!

Vestibular Letras – Libras 2023/2: Inscrições

As inscrições para esse processo seletivo estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da UFPE e realizar o procedimento de cadastro na seleção.

De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 18 de setembro, exclusivamente por meio do preenchimento do Formulário de Intenção. No ato da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares solicitados.

Além disso, é importante informar um endereço de e-mail válido e ativo. A universidade entrará em contato com os candidatos através do e-mail informado, tornando-o essencial para a inscrição.

Posteriormente, no dia 19 de setembro, a UFPE enviará aos candidatos uma mensagem através do e-mail informando login e senha para acesso ao STIDocs. Os candidatos deverão enviar todos os documentos solicitados através do edital nessa plataforma. Conforme o edital, o período para envio da documentação será do dia 20 ao dia 26 de setembro.



Taxa de inscrição e isenção

Para efetivar o cadastro no Vestibular de Letras – Libras 2023/2, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até as 16h do dia 26 de setembro (horário de Brasília). O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). O pagamento deverá ser feito através do Banco do Brasil.

A UFPE prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes que são membros de famílias de baixa renda. De acordo com o edital, está aberto o prazo para solicitar a gratuidade na inscrição.

Os candidatos interessados na isenção devem solicitar o benefício até o dia 12 de setembro, exclusivamente através do e-mail vest.letraslibras@ufpe.br.

Processo de Seleção

Para fins de classificação dos inscritos, a UFPE realizará a aplicação de provas em duas fases. A 1ª fase está marcada para o dia 30 de setembro, enquanto a 2ª fase será realizada em 1º de outubro. Ambos os exames acontecerão no Centro de Artes e Comunicação, em Recife.

A 1ª fase consiste na aplicação de uma prova de redação, que exigirá a produção de um texto dissertativo-argumentativo. Já a 2ª fase constará de um Teste de Habilidade Específica (THE), no qual o candidato deverá expressar sua visão sobre um tema determinado em Libras. Os candidatos surdos terão direito a critério especial de correção na prova de redação.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a UFPE reserva parte das 30 vagas ofertadas para alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública, para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

A publicação dos resultados do Vestibular Letras – Libras 2023/2 está prevista para o dia 5 de outubro. Nessa data a UFPE deve divulgar a lista de convocados para as matrículas na página oficial da seleção.

Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos necessários para o registro acadêmico (matrícula institucional) entre os dias 10 e 16 de outubro. As aulas do 2º semestre começarão ainda em outubro deste ano.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.