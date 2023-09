UFPel encerra inscrições na próxima segunda-feira (25)

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) encerra na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular UAB 2024/1. De acordo com o cronograma, os interessados terão até as 23h59 para se inscrever. Portanto, são os últimos dias para se cadastrar na seleção.

O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD), através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A UFPel está ofertando mais de 700 vagas.

De acordo com o edital, poderão se inscrever no Vestibular UFPel UAB 2024/1 somente os estudantes que têm o Ensino Médio completou ou que concluirão o Ensino Médio ainda neste ano de 2023.

Trata-se de uma ótima oportunidade para os estudantes que buscam uma qualificação profissional através de um curso de graduação a distância. Confira a seguir o passo a passo para se inscrever nesse processo seletivo!

Vestibular UAB 2024/1: Inscrições

De acordo com as orientações do edital, a UFPel está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da CES (Centro Especializado em Seleção).

Nesse sentido, os interessados devem acessar a página da seleção e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, além de informar todos os dados pessoais e escolares, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação.

É também no momento da inscrição que os candidatos devem indicar se desejam participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Taxa de inscrição

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 26 de novembro. De acordo com o edital, a taxa de participação no processo seletivo é no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

A UFPel já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado foi liberado na última quarta-feira, dia 6 de setembro. Os isentos estão automaticamente inscritos no Vestibular UAB 2024/1, enquanto os candidatos com isenções indeferidas deverão pagar a taxa para confirmar a inscrição.

Ainda conforme indicado no edital, tiveram direito ao benefício de isenção da taxa os estudantes que são membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Provas do Vestibular UAB 2024/1

Para fins de classificação dos inscritos, a UFPel aplicará uma prova de redação. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas acontecerá no dia 29 de outubro, com início às 9h30 (horário de Brasília).

Os locais de prova serão estabelecidos levando em consideração o polo para o qual o candidato de inscrever. Desse modo, a prova poderá ser na mesma cidade do polo em questão ou em cidade vizinha. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 20 de outubro.

No dia da prova os estudantes deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, portando documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica, na cor azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

A oferta total da UFPel é de 770 vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cursos de graduação EAD:

280 vagas para o curso de licenciatura em Letras – Espanhol;

240 vagas para o curso de licenciatura em História;

250 vagas para o curso de licenciatura em Matemática.

O edital indica ainda que há vagas para os seguintes polos de apoio presencial: Agudo, Arroio dos Ratos, Cachoeira do Sul, Canguçu, Cruz Alta, Panambi, Picada Café, Quaraí, Santana do Livramento, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Sapucaia do Sul, Sobradinho e Quaraí.

Acesse o edital do Vestibular UAB 2024/1 para mais informações.

