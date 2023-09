UFPel recebe inscrições para o Vestibular UAB 2024/1

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular UAB 2024/1. De acordo com o cronograma, a UFPel receberá as inscrições até as 23h59 do dia 25 de setembro (horário de Brasília).

A seleção visa o preenchimento de mais de 700 vagas para cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). As vagas estão sendo ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Conforme estabelecido no edital, podem se candidatar às vagas ofertadas as pessoas que já tenham terminado o ensino médio ou equivalente ou que estejam em vias de concluir o ensino médio, desde que até a data da matrícula. Confira a seguir o passo a passo para se inscrever no Vestibular UAB 2024/1 e mais detalhes sobre o processo de seleção!

Vestibular UAB 2024/1: Inscrições

De acordo com as orientações do edital, a UFPel está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da CES (Centro Especializado em Seleção).

Nesse sentido, os interessados devem acessar a página da seleção e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, além de informar todos os dados pessoais e escolares, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação.

É também no momento da inscrição que os candidatos devem indicar se desejam participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Taxa de inscrição

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 26 de novembro. De acordo com o edital, a taxa de participação no processo seletivo é no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).



A UFPel já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado foi liberado na última quarta-feira, dia 6 de setembro. Os isentos estão automaticamente inscritos no Vestibular UAB 2024/1, enquanto os candidatos com isenções indeferidas deverão pagar a taxa para confirmar a inscrição.

Ainda conforme indicado no edital, tiveram direito ao benefício de isenção da taxa os estudantes que são membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Provas do Vestibular UAB 2024/1

Para fins de classificação dos inscritos, a UFPel aplicará uma prova de redação. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas acontecerá no dia 29 de outubro, com início às 9h30 (horário de Brasília).

Os locais de prova serão estabelecidos levando em consideração o polo para o qual o candidato de inscrever. Desse modo, a prova poderá ser na mesma cidade do polo em questão ou em cidade vizinha. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 20 de outubro.

No dia da prova os estudantes deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, portando documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica, na cor azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

A oferta total da UFPel é de 770 vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cursos de graduação EAD:

280 vagas para o curso de licenciatura em Letras – Espanhol;

240 vagas para o curso de licenciatura em História;

250 vagas para o curso de licenciatura em Matemática.

O edital indica ainda que há vagas para os seguintes polos de apoio presencial: Agudo, Arroio dos Ratos, Cachoeira do Sul, Canguçu, Cruz Alta, Panambi, Picada Café, Quaraí, Santana do Livramento, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Sapucaia do Sul, Sobradinho e Quaraí.

Acesse o edital do Vestibular UAB 2024/1 para mais informações.