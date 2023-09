UFRB encerra inscrições do Vestibular 2024/1 para cursos de Educação do Campo

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) encerra na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, as inscrições para o Vestibular de Educação do Campo 2024/1. De acordo com o cronograma, os interessados terão até as 23h59 do da próxima segunda para se inscrever.

Conforme indicado no edital, as oportunidades ofertadas pela UFRB são para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação na Educação do Campo da UFRB, em Regime de Alternância, no 1º semestre letivo de 2024.

As oportunidades estão distribuídas entre os Campi de Amargosa e Feira de Santana e são exclusivas para os candidatos que possuem o Ensino Médio completo. Além disso, é pré-requisito para a participação ser professor em exercício na educação básica em escolas do campo e/ou residir e/ou exercer atividades no campo ou pertencer aos povos do campo.

Confira a seguir como se inscrever para participar da seleção e ver mais informações sobre esse Vestibular!

Últimos dias de inscrição

As inscrições para o Vestibular de Educação do Campo 2024/1 estão sendo recebidas pela UFRB exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, os interessados devem acessar o site da universidade e preencher o formulário de inscrição após clicar em “Realizar Inscrição”.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e de contato solicitados no formulário de inscrição. Além disso, o estudante deve escolher uma opção entre os quatro cursos de Educação do Campo ofertados.

É também durante a inscrição que o estudante deve escolher participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas e indicar o local de realização da prova, dentre os municípios previstos no edital.



Após preencher todos os dados corretamente e conferir as respostas, o candidato deve clicar em “Confirmar Inscrição”.

De acordo com o edital, as inscrições para esse processo seletivo são gratuitas.. Portanto, após confirmar a sua inscrição, o candidato só precisa imprimir ou salvar o comprovante de inscrição emitido pelo sistema.





Processo de seleção: Provas

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir de desempenho obtido pelos candidatos em prova aplicada pela UFRB. De acordo com o edital, a avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023 e acontecerá no período da manhã. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 08h20min, com fechamento às 08h50min, considerando o horário local.

A aplicação contará com locais de prova em Amargosa, Feira de Santana, Seabra e Valença. O candidato deve escolher no momento da inscrição a cidade para realizar a prova.

A avaliação do Vestibular de Educação do Campo 2024/1 será composta por duas partes, sendo uma objetiva e uma discursiva:

Prova Objetiva: questões de múltipla escolha de Conhecimentos Gerais, Matemática e Ciências da Natureza.

Prova Discursiva: proposta de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e cursos ofertados

Para o vestibular em Educação do Campo são oferecidas 190 vagas distribuídas em quatro cursos superiores:

Amargosa : Centro de Formação de Professores: 80 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências Agrárias;

: Feira de Santana : Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade: 40 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Matemática; 40 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza; e 30 vagas para Tecnólogo em Tecnologia em Alimentos.

:

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular de Educação do Campo está marcada para 21 de novembro. Nesta data, a UFRB deve liberar a lista da 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Para mais informações, acesse o edital na íntegra.

