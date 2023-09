UFSC abre seleção para 74 vagas de técnico-administrativo com salários de até R$ 4,5 mil

Se você está em busca de uma vaga no serviço público federal, fique atento ao concurso da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que está com inscrições abertas até o dia 29 de setembro.

Neste artigo, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre o concurso UFSC, como os cargos, as etapas, o conteúdo programático e as dicas para se inscrever. Então, acompanhe!

Quais são os cargos do concurso UFSC?

O concurso UFSC oferece 74 vagas para cargos da carreira técnico-administrativa em educação, distribuídas entre os campi de Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. Enquanto, as vagas são para as seguintes áreas:

Administrador (7);

Analista de Tecnologia da Informação (1);

Arquivista (1);

Assistente Social (1);

Bibliotecário Documentalista (2);

Contador (2);

Engenheiro Agrônomo (1);

Engenheiro Civil (1);

Engenheiro Eletricista (1);

Engenheiro Mecânico (1);

Médico Veterinário (1);

Museólogo (1);

Pedagogo (2);

Psicólogo (2);

Técnico em Assuntos Educacionais (3);

Assistente em Administração (20);

Técnico de Laboratório – Biologia (3);

Técnico de Laboratório – Física (2);

Técnico de Laboratório – Química (3);

Técnico em Contabilidade (4);

Técnico em Edificações (1);

Técnico em Eletromecânica (1);

Técnico em Enfermagem (2);

Técnico em Tecnologia da Informação (5).

Como realizar a inscrição para este concurso?

As inscrições para o concurso UFSC podem ser feitas pelo site da universidade. Aliás, a instituição responsável pela realização do certame, até as 23h59min do dia 29 de setembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 100,00 para os cargos de nível superior. Enquanto, o pagamento deve ser efetuado até o dia 30 de setembro.



Como será a prova do concurso UFSC?

O concurso UFSC será composto por uma prova objetiva de múltipla escolha, com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Enquanto, a prova terá duração total de quatro horas e será realizada no dia 10 de dezembro, nos turnos matutino ou vespertino, conforme o cargo escolhido.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e valerá 100 pontos. O candidato que obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos e não zerar nenhuma das disciplinas, tem. A prova será aplicada nos campi da UFSC nas cidades de Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville.

Além disso, o conteúdo programático da prova varia de acordo com o cargo pretendido. No entanto, de forma geral abrange os seguintes tópicos:

Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos, gêneros e tipos de textos, ortografia, acentuação, morfologia, sintaxe, pontuação, concordância, regência, crase, semântica, figuras de linguagem e redação oficial.

Legislação: Constituição Federal de 1988 (artigos 37 a 41), Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União), Lei nº 11.091/2005 (Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação), Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) e Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Conhecimentos Específicos: assuntos relacionados à área de atuação do cargo, conforme o edital.

Quais são as datas importantes do concurso UFSC?

O concurso UFSC tem algumas datas importantes que os candidatos devem ficar atentos para não perder nenhum prazo ou etapa. Por isso, veja a seguir o cronograma previsto do certame:

Período de inscrições: de 13/09/2023 a 29/09/2023

Período para solicitar isenção da taxa: de 13/09/2023 a 15/09/2023

Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção: 20/09/2023

Prazo para recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção: 21/09/2023

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção: 22/09/2023

Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 30/09/2023

Divulgação do comprovante definitivo de inscrição: 06/12/2023

Aplicação da prova objetiva: 10/12/2023

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 11/12/2023

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva: 12/12/2023 e 13/12/2023

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva: a definir

Por fim, a divulgação do resultado final do concurso: a definir

Conclusão

O concurso UFSC é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina. Afinal, se trata de uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do país. Aliás, tem vagas para níveis médio e superior em diversas áreas, o certame oferece salários atrativos e benefícios.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de setembro e as provas serão realizadas no dia 10 de dezembro. Portanto, não perca tempo e faça já a sua inscrição.

Para te ajudar nessa jornada, fique atento às datas importantes do concurso e revise os conteúdos cobrados na prova. Aliás, utilize outras estratégias para ter bom aproveitamento como, plano de estudos, mapas mentais e outros guia para seus estudos. Também, não se esqueça de consultar provas anteriores.

Além disso, você também pode usar a sua criatividade e dedicação para se destacar entre os concorrentes. Lembre-se que o seu sucesso depende apenas de você. Portanto, estude, se esforce e boa sorte!