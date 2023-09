UFSC encerra prazo para pedidos de isenção

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) encerra nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular Unificado 2024. O valor da taxa é de R$ 169,00.

O processo seletivo está sendo realizado em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e com o Instituto Federal Catarinense (IFC). Desse modo, a isenção vale para os candidatos interessados em concorrer às vagas ofertadas pelas três instituições de ensino superior.

Veja a seguir como solicitar a isenção da taxa de inscrição e quais são os critérios estabelecidos no edital para ter direito ao benefício!

Isenção da taxa

Conforme estabelecido no edital, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos de baixa renda e inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição via CadÚnico, o candidato cadastrado deverá preencher o Requerimento de Isenção, informando o seu Número de Identificação Social – NIS. O procedimento deve ser feito exclusivamente on-line, por meio do site do Vestibular.

Já os estudantes de baixa renda que não estão inscritos no CadÚnico deverão enviar a documentação solicitada para comprovar ambos os seguintes critérios:

I – Possuir renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; e

II – Ter cursado o Ensino Médio em escola da rede pública ou ter recebido bolsa total em escola particular.



De acordo com o cronograma, a UFSC divulgará o resultado da análise dos pedidos de isenção até o dia 2 de outubro. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até 10 de outubro para efetivar o cadastro.

Inscrições abertas

A UFSC já abriu o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2024. As inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 9 de outubro (horário oficial de Brasília).

Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da UFSC e realizar o preenchimento do formulário eletrônico.

Além dos dados pessoais, no ato da inscrição, o estudante deve informar a opção de curso escolhida e a instituição onde deseja estudar (UFSC, IFSC ou IFC).

É também no momento da inscrição que o candidato deverá informar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas, estabelecido de acordo com a Lei de Cotas.

Provas do Vestibular Unificado 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a UFSC aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular Unificado 2024 está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro (sábado e domingo), das 14h às 19h.

Os candidatos responderão a uma prova objetiva e a uma prova de redação em Língua Portuguesa. De acordo com a Coperve, a prova objetiva contará com 80 questões objetivas de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma:

1º dia (9 de dezembro) : Língua Portuguesa (12), Língua Estrangeira (8), Matemática (10) e Biologia (10).

: Língua Portuguesa (12), Língua Estrangeira (8), Matemática (10) e Biologia (10). 2º dia (10 de dezembro): História (7), Geografia (7), Filosofia (2), Sociologia (2), Interdisciplinar de Humanas (2), Física (10), Química (10) e Redação.

Haverá locais de prova nos 27 municípios (capital e interiores) do Estado de Santa Catarina para os quais há oferta de vagas.

Oferta de vagas

O Vestibular 2024 visa o preenchimento de e 70% das vagas dos cursos de graduação da UFSC, 50% das vagas dos cursos de graduação do IFSC e 50% das vagas dos cursos de graduação do IFC, relativas ao ano letivo de 2024.

Desse modo, estão sendo ofertadas mais de 6.700 vagas para cerca de 200 opções de cursos de graduação. Haverá reserva de metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas.

Acesse o edital para mais detalhes.