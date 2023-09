UFSCar oferta 2,9 mil vagas para ingresso em 2024

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) anunciou a oferta de 2,9 mil vagas para o ingresso de novos alunos em 2024. As oportunidades estão distribuídas entre cursos de graduação de diversas áreas, ofertados de forma presencial.

As vagas ofertadas pela UFSCar são preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), processo seletivo promovido pelo Ministério da Educação (MEC). Tradicionalmente, a seleção do SiSU é feita a partir do desempenho dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Portanto, para concorrer às vagas ofertadas pela UFSCar para ingresso em 2024, os estudantes precisam estar inscritos no Enem 2023 e fazer todas as provas e se inscrever no SiSU 2024/1.

Oferta de vagas

De acordo com a UFSCar, a oferta total será de 2.917 vagas para ingresso nos dois semestres letivos de 2024. A previsão do início das aulas do primeiro semestre letivo é 25 de março. As oportunidades estão distribuídas entre 66 cursos de graduação.

Além disso, a universidade informou que os 66 cursos são ministrados de forma presencial nos quatro campi da UFSCar: São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, em Buri. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: São Carlos – 1.817 vagas em 41 cursos;

– 1.817 vagas em 41 cursos; Araras – 240 vagas em 6 cursos;

– 240 vagas em 6 cursos; Sorocaba – 640 vagas em 14 cursos;

– 640 vagas em 14 cursos; Lagoa do Sino – 240 vagas em 5 cursos.

Entre os cursos contemplados, podemos destacar os mais concorridos: Medicina, Psicologia, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Administração, Ciência da Computação, Ciências Econômicas e Engenharia Ambiental. De acordo com a UFSCar, esses são os cursos mais procurados.

Reserva de vagas



Você também pode gostar:

A UFSCar reserva 50% das vagas ofertadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

A reserva de vagas se dá por meio da Lei de Cotas. Portanto, haverá percentual de vagas exclusivo para estudantes de baixa renda (renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita) e para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para Pessoas com Deficiência (PcD).

Além disso, estão sendo oferecidas duas vagas extras em cada curso da UFSCar, uma destinada a estudantes indígenas e outra, a estudantes em situação de refúgio.

Sobre o Enem

O Inep recebeu as inscrições para o Enem 2023 entre os dias de 5 e 16 de junho. De acordo com os dados do Inep, nesta edição o exame registrou um aumento no número de inscrições. Foram mais de 3,9 milhões de inscrições.

Tradicionalmente, a aplicação das provas do Enem acontecem em dois domingos consecutivos. As provas do Enem 2023 estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro de 2023. Ao todo, o Inep aplicará quatro provas objetivas, sendo cada uma composta por 45 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação:

5 de novembro : Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias;

: Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias; 12 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Ainda de acordo com o edital, os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h. O Inep iniciará a aplicação da às 13h30 (horário de Brasília). No primeiro dia a aplicação terá duração de cinco horas e meia, enquanto no segundo dia a aplicação terá duração de cinco horas.

Haverá locais de prova em todas as unidades federativas do Brasil e também no Distrito Federal. No Estado de São Paulo, a aplicação acontecerá em 210 cidades.

Após a divulgação do resultado do Enem 2023, prevista para o dia 16 de janeiro, o MEC abrirá as inscrições para o SiSU. Para concorrer às vagas ofertadas pela UFSCar, os estudantes deverão se inscrever no programa.

Acesse o site da UFSCar para mais informações.

Leia também PUC-Campinas encerra as inscrições para o Vestibular 2024; saiba mais.