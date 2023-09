UFSM abre inscrições para cursos técnicos subsequentes

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lançou edital de abertura de Processo Seletivo 2024 para o ingresso de novos alunos em Cursos Técnicos na modalidade Subsequente ao Ensino Médio. De acordo com o edital, as inscrições já estão abertas.

As oportunidades são para o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e para o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM).

Conforme estabelecido no edital, as vagas são exclusivas para candidatos que possuem o Ensino Médio completo, podendo se inscrever também estudantes que estão em vias de concluir o Ensino Médio ainda em 2023.

De acordo com o cronograma, a UFSM receberá as inscrições para o Processo Seletivo 2024 de cursos técnicos até as 23h59 do dia 8 de novembro (horário de Brasília). Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas!

Processo Seletivo dos Cursos Técnicos: Inscrição

Através do Colégio Politécnico e do CTISM, a UFSM abriu na última sexta-feira, dia 22 de setembro, as inscrições para essa seleção. De acordo com o edital, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual.

Desse modo, para se inscrever, os candidatos devem acessar a página do Processo Seletivo dos Colégios da UFSM e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição o candidato deverá informar todos os seus dados pessoais e de contato. Além disso, é necessário escolher também uma opção de curso técnico subsequente e informar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Você também pode gostar:

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 9 de novembro. Ainda conforme indicado no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Isenção da taxa

O edital de abertura prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes que são membros de famílias de baixa renda. Os pedidos de isenção poderão ser feitos exclusivamente no momento da inscrição, entre 22 de setembro e 8 de outubro.

Terão direito ao benefício os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), mediante a apresentação do número NIS. A UFSM divulgará o resultado dos pedidos de isenção no dia 9 de outubro.

Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UFSM aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 17 de dezembro, e ocorrerá no período das 14h às 18h.

A avalição será composta por questões objetivas sobre as disciplinas de Português (10 questões), Matemática (10 questões), Física (6 questões), Biologia (6 questões), Química (6 questões), História (4 questões), Geografia (4 questões), Filosofia (2 questões) e Sociologia (2 questões).

No dia 29 de novembro de 2023, será divulgada a lista de pessoas inscritas com local de

prova na página do processo.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 969 vagas para ingresso de novos alunos nos colégios técnicos da UFSM. Do total das vagas, 745 vagas são para o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, enquanto outras 224 vagas são para o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria.

Há reserva de parte das vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há percentual exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Conforme indicado no cronograma, a publicação do resultado preliminar será feita até 17 de janeiro de 2024. Os interessados poderão interpor recursos até 48h após a divulgação da classificação preliminar. Após a análise dos recursos, a UFSM divulgará o resultado final no dia 25 de janeiro.

Acesse o edital do Processo Seletivo para mais informações.

Leia também Unicamp divulga concorrência do Vestibular 2024; veja aqui os cursos mais concorridos; saiba mais.