UFSM recebe inscrições para Processo Seletivo via ENEM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Vagas Complementares 2023/2. As oportunidades são remanescentes do Vestibular Extraordinário e do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições seguem abertas até o dia 4 de setembro, próxima segunda-feira.

De acordo com o edital, as vagas ofertadas visam o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo deste ano. Estão sendo ofertadas mais de 500 vagas em 35 opções de cursos de graduação ministrados de forma presencial.

Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas remanescentes da UFMS e demais regras e procedimentos da seleção!

Como se inscrever?

A UFSM está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Complementares exclusivamente de modo virtual. Desse modo, os candidatos deverão acessar o site da universidade, escolher um curso de graduação e preencher o formulário eletrônico de inscrição até as 23h59 de 4 de setembro (horário de Brasília).

No momento do cadastro, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares. Além disso, é necessário indicar se deseja concorrer às vagas ofertadas através das cotas ou em ampla concorrência. O estudante deve verificar antecipadamente se possui toda a documentação solicitada e todas as condições exigidas para concorrer por alguma cota.

De acordo com o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição, de modo que a participação é totalmente gratuita. Nesse sentido, para garantir a inscrição, basta preencher o formulário corretamente e enviar as informações.



Processo Seletivo de Vagas Complementares

Conforme estabelecido no edital, para fins de classificação dos inscritos, a UFSM não realizará aplicação de provas. A universidade vai usar os desempenhos obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desse modo, estão aptas a participar do processo as pessoas que têm o Ensino Médio completo e que realizaram alguma edição do Enem referente aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e/ ou 2022.

O edital estabelece ainda que é necessário ter conquistado 300 pontos ou mais na prova de redação do Enem do referido ano. O sistema vai selecionar automaticamente o escore do ano com maior pontuação, caso o candidato tenha participado de mais de uma edição do Enem.

A classificação dos candidatos irá considerar o somatório das notas obtidas nas seguintes provas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

Oferta de vagas

A oferta total da UFSM é de 563 (quinhentas e sessenta e três) vagas para ingresso em 35 cursos de graduação no 2º semestre de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi da universidade: Santa Maria, Palmeira das Missões, e Cachoeira do Sul.

Conforme indicado no edital, a UFSM reserva metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para pessoas que estudaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Resultados

De acordo com o cronograma, a UFSM divulgará o resultado, com a “Lista de Pessoas Aptas a fazer a Habilitação na Chamada Oral“, no dia 5 de setembro, após as 17 horas.

Acesse o edital do Processo Seletivo para mais informações.