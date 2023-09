UFU divulga resultado da 2ª fase do Vestibular 2023/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulga na manhã desta quarta-feira, dia 27 de setembro, às 11h, o resultado da 2ª fase do Vestibular 2023/2, que visa o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre deste ano.

Desse modo, os candidatos poderão consultar no site site de Seleção DIRPS o boletim de desempenho da 2ª fase. Para consultar a sua nota, o participante deve acessar o sistema com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Esse resultado abarca as notas da prova discursiva e da redação. De acordo com o edital, caberá a interposição de recursos.

Segundo o cronograma, os candidatos poderão interpor recursos entre hoje e a próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, para contestar a nota.

O procedimento deverá ser feito na Área do Candidato, exclusivamente no Portal DIRPS, com contestação devidamente embasada. Após a análise dos recursos, a UFU divulgará o resultado definitivo da 2ª fase, com o boletim definitivo, no dia 16 de outubro.

Resultados

De acordo com o edital, a publicação do resultado final do Vestibular 2023/2, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 20 de outubro. Na mesma data, a UFU deve publicar as orientações para as matrículas referente à primeira convocação.

No período a ser definido pela UFU os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos para o registro acadêmico. Entre os documentos, a UFU solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação do candidato.



Você também pode gostar:

Vestibular 2023/2

Para fins de classificação dos candidatos, a UFU realizou a aplicação de provas em duas fases. As provas da 1ª fase foram aplicadas no dia 2 de julho. Nessa fase os candidatos responderam a questões objetivas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação da 1ª fase contou com locais de prova nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Houve também locais de prova em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP).

Já a aplicação das provas da 2ª fase aconteceu no dia 6 de agosto de 2023. Somente os estudantes aprovados na 1ª fase puderam participar da aplicação.

Tradicionalmente, a 2ª fase da UFU conta com questões discursivas sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

Desse modo, as questões discursivas abarcaram assuntos de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Além disso, os candidatos responderam a uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Na 2ª fase os locais de prova foram nas cidades de Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG).

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UFU para essa edição do Vestibular é de 1.647 (mil seiscentas e quarente e sete) vagas para cursos de graduação de diversas áreas.

As vagas ofertadas pela UFU visam o ingresso no 2º semestre letivo de 2023, cujo início se dará ainda neste ano. Há vagas para licenciaturas, bacharelados e tecnólogos.

O edital indica ainda que os cursos ofertados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Design, Enfermagem, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, História, Letras, Nutrição, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Parte das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas. Nesse sentido, há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas, e pessoas com deficiência (PcD).

Para mais detalhes, acesse o site da UFU.

Leia também Unicamp divulga concorrência do Vestibular 2024; veja aqui os cursos mais concorridos; saiba mais.