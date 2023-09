Último dia de inscrição para Concurso Público com salários de R$ 5 MIL

Mais um concurso público está aberto. A oferta é de salários que podem alcançar R$ 5 mil. As chances são para composição do quadro de funcionários da Secretaria Municipal.

Vale lembrar que as vagas são da Prefeitura de Florianópolis.

Vagas concurso público

As vagas do concurso público são para nível superior. Confira os cargos:

administrador escolar;

orientador educacional;

supervisor escolar;

professor auxiliar de atividades de ciências;

professor auxiliar de educação especial;

professor auxiliar de educação infantil;

professor auxiliar de ensino fundamental;

professor auxiliar de tecnologia educacional;

professor auxiliar intérprete educacional;

professor de anos iniciais;

professor de artes cênicas e/ou teatro;

professor de artes/música;

professor de artes plásticas e/ou visuais;

professor de ciências;

professor de dança;

professor de educação especial — atendimento educacional especializado;

professor de educação física;

professor de educação infantil;

professor de espanhol;

professor de história;

professor de geografia;

professor de inglês;

professor de Libras;

professor de matemática;

professor de português;

professor de português e inglês.

Os salários variam de R$ 2.298,69 a R$ 5.064,10, além de auxílio-alimentação de R$ 27,27 por dia, vale-transporte e gratificações.

Como se inscrever neste concurso público?

Os interessados poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário disponível no site www.concursos.furb.br.

A taxa está no valor de R$ 150.



Como serão as provas?

A prova objetiva, agendada para o dia 26 de novembro, consistirá na resolução de 80 questões de múltipla escolha abrangendo os seguintes temas: língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação e conhecimentos gerais e específicos. Além disso, as demais etapas do processo seletivo incluem:

Análise de títulos, que será realizada para todos os cargos.

Exame prático, destinado aos candidatos ao cargo de professor auxiliar intérprete educacional.

É importante destacar que a seleção terá uma validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final. Há a possibilidade de prorrogação por mais um período de igual duração, a critério do governo municipal, conforme estipulado no edital.

