O último lote de Imposto de Renda terá correção de 4,28%, e com isso, os contribuintes que serão contemplados estão aguardando ansiosamente pelo montante. Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa a respeito da reta final da restituição do IR 2023, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante!

Último lote de Imposto de Renda terá correção de 4,28%, veja os detalhes

Conforme mencionado acima, a Receita Federal chegou à reta final do pagamento da restituição para os contribuintes que declararam o Imposto de Renda em 2023. Dessa maneira, os brasileiros aguardam ansiosamente pelo pagamento do 5° e último lote, que estará disponível amanhã, dia 29.

No entanto, uma boa notícia para os contemplados é que este lote terá uma correção de 4,28% no valor que a autarquia irá repassar. Essa correção se baseia na taxa Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano, conforme informações do UOL.

Como ocorre o cálculo da correção?

O último lote do Imposto de Renda é a etapa final do processo de restituição do tributo que a Receita Federal oferece aos contribuintes que pagaram mais impostos do que deviam ao longo do ano. É quando a Receita Federal realiza o pagamento das quantias a que os contribuintes têm direito, após a análise de suas declarações de imposto.

Desse modo, a Receita Federal calcula a correção de 4,28% no valor das restituições com base na taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira. Bem como já dito, atualmente a Selic está em 12,75% ao ano.

Portanto, aplica-se essa taxa para atualizar o valor da restituição desde o período em que o imposto ficou retido na fonte até o momento do pagamento. Assim, esse cálculo pode resultar no aumento dos valores da restituição para muitos contribuintes.



Você também pode gostar:

Veja como verificar se você está no 5º lote

Para verificar se você está no 5° lote de restituição do IR 2023, é necessário realizar uma consulta. Dessa forma, a Receita Federal disponibiliza uma plataforma online, que pode ser acessada por meio do site da autarquia da seguinte forma:

Vá para a página da Receita Federal;

Clique em “Meu Imposto de Renda”;

Selecione a opção “Consultar a Restituição”.

Então é só verificar todas as informações que o sistema oferece e pronto! Ademais, a Receita Federal fará o pagamento diretamente em conta bancária informada no momento da declaração do Imposto. Portanto, é essencial verificar se os dados bancários estão corretos para evitar possíveis problemas na aquisição.

O que fazer em caso de não receber a devida restituição?

Contudo, se, por algum motivo, o crédito não cair em sua conta na data prevista, é possível reagendar o pagamento dos valores. Para isso, o contribuinte deve acessar o Portal do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Relacionamento do BB para resolver o problema.

Quem poderá receber a restituição no 5º lote?

De acordo com dados da Receita, este 5º lote abrange diversos grupos de contribuintes, tais como:

Idosos com mais de 80 anos: 7.402 pessoas;

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 57.572 pessoas;

Contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave: 6.847 pessoas;

Contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério: 19.864 pessoas;

Contribuintes que receberam prioridade por uso da declaração pré-preenchida ou opção pelo PIX: 141.577 pessoas;

Contribuintes não prioritários que preencheram a declaração até 15 de setembro: 1.027.838 pessoas.

Ademais, a RF concede prioridade na restituição a grupos considerados mais vulneráveis ??ou que possuam necessidades especiais, como:

Idosos;

Pessoas com deficiência, e;

Professores.

Veja a relevância da correção de 4,28%

A correção de 4,28% no valor da restituição é significativa, pois protege o poder de compra dos contribuintes. Sendo assim, ela garante que o valor que os contribuintes irão receber seja atualizado de acordo com a variação da taxa Selic. Evitando assim, que o valor perca valor ao longo do tempo.

Qual é a relação entre a taxa Selic e a correção da restituição?

Por fim, a taxa Selic é utilizada como referência para a correção de diversas operações financeiras no Brasil, incluindo a atualização do valor da restituição do Imposto de Renda. Portanto, a variação da Selic influencia diretamente o percentual de correção aplicado.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o último lote de Imposto de Renda terá correção de 4,28%, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!