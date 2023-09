Últimos dias de inscrição DESTE Concurso público com 288 vagas

Este cargo é uma oportunidade para profissionais que possuem formação em administração de nível superior. O salário oferecido é de R$ 5.488,70, e os contratados receberão um auxílio-alimentação no valor de R$ 658. Os locais de trabalho serão na sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília (DF), com uma carga horária semanal de 40 horas de trabalho.

Sobre as provas do concurso do Ministério de Minas e Energia

Vale lembrar que as provas estão marcadas para 19 de novembro e contará com 120 questões do tipo certo e errado sobre os seguintes conteúdos:

língua portuguesa;

raciocínio lógico quantitativo;

legislação e ética na administração pública;

noções de direito administrativo;

administração geral;

administração de recursos materiais;

administração pública.

Cronograma concurso do Ministério de Minas e Energia

Confira as datas:

Inscrições: de 8 a 29 de setembro

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 8 a 29 de setembro

Pagamento da taxa de inscrição: até 18 de outubro

Aplicação da prova: 19 de novembro

Divulgação do gabarito: 21 de novembro

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito: de 22 a 23 de novembro

Como se inscrever?

Os interessados no concurso do Ministério de Minas e Energia poderão se inscrever por meio do site www.cebraspe.org.br. A gratuidade será para os seguinte grupos:

membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A taxa de participação será R$ 76.

Outros concursos abertos

Saiu o concurso TST- Tribunal Superior do Trabalho. Ao todo são 310 vagas divididas entre imediatas e formação de cadastro reserva.