ÚLTIMOS DIAS de inscrição para o Vestibular 2024 da FCMSCSP

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) encerra na próxima quinta-feira, dia 28 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. Desse modo, os interessados em participar do processo seletivo devem aproveitar os últimos dias para se inscrever.

De acordo com o edital, a FCMSCSP está ofertando 650 vagas para ingresso de novos alunos em cinco cursos de graduação, incluindo 180 oportunidades para o curso de Medicina (período integral).

Essa é uma ótima oportunidade para os estudantes que estão concluindo ou têm o Ensino Médio completo e desejam ingressar em uma instituição de ensino superior de qualidade. Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas!

Vestibular 2024: Inscrições

Como mencionado, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas exclusivamente de forma virtual até as 23h59 da próxima quinta-feira (horário de Brasília). O processo de inscrição e demais etapas estão sendo realizados através da Fundação Vunesp, banca responsável pelo processo seletivo.

Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da Vunesp e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados, o candidato deverá informar a opção de curso de graduação escolhida.

Após preencher o formulário, o estudante deve gerar e imprimir o boleto para pagar a taxa de inscrição. Para efetivar o cadastro, o pagamento deverá ser feito até o dia 29 de setembro, próxima sexta-feira.

O valor da taxa varia de acordo com o curso e com a modalidade (Ampla Concorrência ou Cota Social):



Medicina (Ampla Concorrência): R$ 330,00 (trezentos e trinta reais);

(Ampla Concorrência): R$ 330,00 (trezentos e trinta reais); Medicina (Cota Social): R$ 120,00 (cento e vinte reais);

(Cota Social): R$ 120,00 (cento e vinte reais); Enfermagem e Fonoaudiologia : R$ 50,00 (cinquenta reais);

e : R$ 50,00 (cinquenta reais); Cursos de Tecnologia: R$ 30,00 (trinta reais).

Provas do Vestibular 2024

Conforme indicado no edital, a classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas será estabelecido a partir do desempenho por eles obtido em prova organizada e aplicada pela Fundação Vunesp. A avaliação contará com questões objetivas sobre os conteúdos das disciplinas do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, os candidatos ao curso de Medicina serão avaliados no dia 22 de outubro (domingo). A avaliação contará com 80 questões objetivas de múltipla escolha. Além disso, a Fundação Vunesp aplicará uma prova de redação, com a proposta de escrita de texto em Língua Portuguesa.

Para os candidatos aos demais cursos, a aplicação das provas acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro (sábado e domingo). A avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha e uma redação.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 11 de outubro, no site da Vunesp.

Vagas e cursos ofertados

A oferta total da FCMSCSP é de 650 (seiscentas e cinquenta) vaga para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com os editais, as oportunidades são cinco cursos de graduação da área de saúde ofertados de forma presencial:

Medicina: 180 vagas;

Enfermagem: 120 vagas;

Fonoaudiologia: 50 vagas;

Tecnologia em Radiologia: 100 vagas;

Tecnologia em Sistemas Biomédicos: 100 vagas.

Resultados

A divulgação dos resultados, com as listas de classificados em cada curso, está prevista para o dia 24 de novembro. Além da relação de convocados para as vagas em 1ª chamada, a faculdade divulgará também as orientações para as matrículas dos convocados.

Entre os documentos exigidos para o registro acadêmico, a instituição solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação do candidato.

Acesso o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

