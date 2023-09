Últimos dias! Governo estende prazo para INSCRIÇÃO de credores

O Governo Federal anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para credores interessados em participar do programa Desenrola Brasil. Agora, as empresas têm até a próxima terça-feira (12) para se cadastrarem e negociarem as dívidas de pessoas com débitos em aberto. Essa iniciativa tem como objetivo conectar os devedores a empresas interessadas em receber os valores devidos. Inicialmente, o prazo estava previsto para encerrar no sábado (9), mas foi estendido para possibilitar a adesão de um maior número de empresas.

Como participar do programa Desenrola Brasil

As empresas que desejam aderir ao programa Desenrola Brasil, como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade, entre outras, devem se inscrever por meio do Portal Credor. Para isso, é necessário acessar o site utilizando o eCNPJ com certificado digital. Através desse portal, as empresas poderão identificar suas dívidas e atualizar os valores.

Etapa 2 do programa Desenrola Brasil

A etapa 2 do programa Desenrola Brasil começou no dia 29 de agosto e é direcionada a pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Nessa fase, as pessoas com dívidas cujos valores de negativação não ultrapassem R$ 5 mil têm a oportunidade de renegociar seus débitos.

Benefícios do programa Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil traz diversos benefícios tanto para os devedores quanto para as empresas credoras. Para os devedores, a oportunidade de renegociar as dívidas em aberto é uma chance de regularizar sua situação financeira e limpar o nome. Além disso, o programa oferece condições especiais de pagamento, como descontos e parcelamentos facilitados.

Já para as empresas, participar do Desenrola Brasil significa ter a oportunidade de receber os débitos de forma mais ágil e eficiente. Além disso, a adesão ao programa contribui para a redução da inadimplência e fortalece a economia como um todo.

O Desenrola Brasil atua como uma plataforma intermediária, conectando devedores e empresas credoras. Por meio do Portal Credor, as empresas têm acesso às informações dos devedores, como o valor da dívida e o histórico de pagamento. Com base nesses dados, as empresas podem avaliar as condições de cada caso e oferecer propostas de renegociação.

É importante ressaltar que o programa Desenrola Brasil não é uma renegociação direta entre devedores e empresas credoras. A plataforma apenas facilita o processo, fornecendo informações e oportunidades de negociação.

Garantias e Recursos do Tesouro Nacional

O governo destinou um montante de R$ 8 bilhões em recursos do Tesouro Nacional para serem utilizados como garantia no programa de renegociação de dívidas do Desenrola Brasil. Esse valor foi aportado no Fundo de Garantia de Operações (FGO) e o volume de operações a ser viabilizado dependerá dos descontos oferecidos pelas empresas credoras.

As empresas que vencerem o leilão de descontos terão acesso à garantia do governo e terão suas dívidas repassadas a um banco. Os devedores poderão efetuar o pagamento em até 60 parcelas, com juros de 1,99% ao mês. Já as empresas que não vencerem o leilão, e consequentemente não terão a garantia do fundo do Tesouro, poderão ofertar descontos no sistema integrado, porém os pagamentos deverão ser realizados à vista.

Impacto do Desenrola Brasil na economia

O Desenrola Brasil tem um impacto significativo na economia do país. Ao possibilitar a regularização das dívidas e a limpeza do nome dos devedores, o programa contribui para a retomada do consumo e o aquecimento do mercado. Além disso, a redução da inadimplência beneficia as empresas credoras, que podem contar com uma maior recuperação de valores.

O programa Desenrola Brasil oferece uma oportunidade tanto para devedores quanto para empresas credoras. Com a prorrogação do prazo de inscrição, mais empresas têm a chance de participar e contribuir para a renegociação de dívidas em aberto. Através do Portal Credor, as empresas podem identificar suas dívidas e propor condições especiais de pagamento para os devedores. Com isso, o programa busca promover a regularização financeira e fortalecer a economia do país. Não perca a oportunidade de participar do Desenrola Brasil e unir forças para superar as dificuldades financeiras.