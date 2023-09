ÚLTIMOS DIAS! Leilão da Receita Federal tem produtos QUASE DE GRAÇA

O leilão da Receita Federal apresentará uma variedade de itens apreendidos para venda, incluindo aproximadamente 2.800 dispositivos móveis. Se você está pensando em adquirir um novo smartphone, pode considerar participar desse leilão promovido pelo órgão público.

O evento, organizado pela Delegacia de Presidente Prudente, acontecerá exclusivamente pela internet às 10 horas do dia 3 de outubro. Então, se você quer aproveitar para conseguir celulares e outros produtos por um precinho especial no leilão da Receita Federal, continue lendo o artigo abaixo.

Leilão da Receita Federal oferecerá celulares e outros produtos

Haverá um total de 500 lotes de produtos disponíveis para lances, com preços iniciais a partir de R$ 500. Cada lote pode conter um ou vários tipos de mercadorias, com uma ou mais unidades de cada item.

Nos lotes numerados de 33 a 500, você encontrará cerca de 2.800 aparelhos celulares. O lote mais caro tem um lance inicial de R$ 100 mil e inclui aproximadamente 4 mil itens, como smartwatches, relógios, baterias de celular e carregadores de bateria.

Além disso, mais de 400 lotes são compostos exclusivamente por celulares, incluindo modelos da Apple e Xiaomi, como o iPhone 14, iPhone 11 e Xiaomi Redmi Note 11. Coqnuanto, os preços iniciais desses lotes variam de R$ 500 a R$ 11 mil.

Vale destacar que um dos pontos altos do leilão é um lote que contém três automóveis: um Ford Fusion 2011, um Corsa Hatch 2004 e um Spacefox de 2008, com um lance inicial de R$ 27 mil. No entanto, é importante ler atentamente a descrição dos produtos, pois alguns deles podem ser vendidos sem bancos, por exemplo.

Interessado em participar? Saiba como proceder

Acesse o portal e-CAC ;

; Encontre o edital do leilão identificado com o número 0810500/000001/2023;

Escolha o lote que deseja e faça sua oferta;

Selecione a opção “Incluir Proposta”;

Aceite os termos e condições apresentados pela Receita Federal;

Insira o valor da sua proposta, garantindo que seja superior ao valor mínimo exigido;

Envie a sua oferta.



Visita pessoalmente

Felizmente, os interessados também têm a opção de visitar os produtos pessoalmente no depósito da Receita Federal em Bauru (SP), mediante agendamento prévio. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no seguinte endereço: rua Halim Aidar, s/n, quadra 5, Vila Industrial.

Mas, resta esclarecer que a visitação será realizada por ordem de chegada. Além disso, somente dois indivíduos estão autorizados a observar as mercadorias durante 30 minutos, sujeito à disponibilidade.

No caso de indivíduo pessoa física, é necessário exibir um documento oficial com imagem. Empresas, por outro lado, devem apresentar contrato social ou documento similar, bem como o documento oficial de identificação do sócio responsável ou do procurador legalmente nomeado.

Anote na agenda

Apesar de já ter sido mencionado, é de extrema importância ressaltar que o Leilão da Receita Federal está marcado para o dia 3 de outubro, que corresponde a uma terça-feira. Além disso, este evento é completamente realizado pela internet, e apresenta 500 conjuntos de mercadorias que abrangem uma ampla variedade de itens apreendidos. Tanto indivíduos físicos quanto empresas têm a oportunidade de participar.

Os lances podem ser submetidos até às 21h, considerando o horário de Brasília, no dia 2 de outubro, que é a data que precede o leilão. Portanto, caso haja interesse em participar, é aconselhável agir com antecedência.

Vale ressaltar que, da mesma forma que em edições anteriores, a compra ocorre somente em relação aos conjuntos completos de produtos. Então, isso significa que não há a opção de adquirir itens separadamente. Por último, é importante destacar que os interessados têm a oportunidade de visitar pessoalmente o depósito da Receita Federal em Bauru (SP) para verificar os produtos disponíveis.