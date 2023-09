Últimos dias para garantir sua inscrição!

O concurso da Câmara dos Deputados entra na última fase de inscrição para 749 vagas. Portanto, os interesssados devem se apressar o quanto antes.

Veja quem pode se inscrever.

Vagas concurso da Câmara dos Deputados

O concurso da Câmara dos Deputados oferece um total de 749 vagas, das quais 140 são para contratação imediata e 609 para formação de cadastro reserva (CR).

Essas vagas são destinadas a profissionais com curso superior e oferecem salários atraentes, variando entre R$ 26.196,30 e R$ 34.812,19. As posições disponíveis estão localizadas em Brasília (DF) e são para o cargo de analista legislativo, abrangendo diversas especialidades:

Contador (3 vagas imediatas + 27 para CR)

Informática Legislativa (30 vagas imediatas + 50 para CR)

Técnico em Material e Patrimônio (20 vagas imediatas + 50 para CR)

Assistente Social (2 vagas imediatas + 5 para CR)

Enfermeiro (2 vagas imediatas + 5 para CR)

Farmacêutico (1 vaga imediata + 5 para CR)

Médico — Medicina de Emergência (9 vagas imediatas + 10 para CR)

Médico — Cardiologia (3 vagas imediatas + 5 para CR)

Médico — Auditoria Médica (2 vagas imediatas + 5 para CR)

Médico — Psiquiatria (1 vaga imediata + 5 para CR)

Médico — Medicina do Trabalho (5 vagas para CR)

Médico — Ortopedia e Traumatologia (5 vagas para CR)

Técnica Legislativa (33 vagas imediatas + 217 para CR)

Consultor (34 vagas imediatas + 215 para CR)

Sobre as provas do concurso da Câmara dos Deputados

As provas objetivas e discursivas do concurso da Câmara dos Deputados estão agendadas para os dias 3 e 10 de dezembro. E o melhor de tudo é que haverá aplicação em todas as capitais brasileiras, facilitando o acesso dos candidatos em todo o país.

É importante destacar que, para algumas áreas específicas, o processo seletivo inclui também a etapa de análise de títulos, o que pode ser um diferencial importante na pontuação final dos candidatos.



Outra informação relevante é que a seleção terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

No entanto, existe a possibilidade de prorrogação desse prazo por mais um período de igual duração, a critério do órgão responsável.

Este é o momento de intensificar os estudos e se preparar para as provas que se aproximam. O concurso da Câmara dos Deputados representa uma oportunidade única de ingressar em uma das instituições mais importantes do país e construir uma carreira sólida e recompensadora.

Como se inscrever no concurso da Câmara dos Deputados

Os interessados poderão se inscrever no site www.conhecimento.fgv.br. As taxas de participação vão de R$ 95 a R$ 120.

Outros concursos abertos

Mais um concurso público na praça. Trata-se do edital CORE PE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pernambuco).

A remuneração aproxima de R$ 7 mil. Sobre as inscrições, abrem nesta quarta-feira, 27 de setembro, às 16 horas. Vagas concurso público Ao todo serão 133 vagas mais formação de cadastro reserva. Confira abaixo as opções de cargos, vagas disponíveis e salários iniciais: Para Candidatos com Ensino Médio Completo: Auxiliar Administrativo: 1 vaga + 50 CR (Cadastro de Reserva); Salário Inicial de R$ 2.518,32. Fiscal: 1 vaga + 50 CR (Cadastro de Reserva); Salário Inicial de R$ 2.518,32. Para Candidatos com Formação Superior em Direito e Registro na OAB: Assistente Jurídico: 1 vaga + 30 CR (Cadastro de Reserva); Remuneração de R$ 6.835,43. Além dos atrativos salários iniciais, os servidores do Conselho Regional dos Representantes Comerciais em Pernambuco também recebem uma série de benefícios que valorizam ainda mais suas remunerações, tais como: Auxílio-Alimentação: No valor de R$ 42,04 por dia útil trabalhado.

No valor de R$ 42,04 por dia útil trabalhado. Plano de Saúde Coletivo: Oferecido por adesão, com 50% do valor custeado pelo Conselho.

Oferecido por adesão, com 50% do valor custeado pelo Conselho. Vale-Transporte: Facilitando o deslocamento dos servidores.

Facilitando o deslocamento dos servidores. Plano de Carreira: Possibilitando o crescimento e desenvolvimento profissional dentro da instituição. Essa oferta de emprego do concurso público representa uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade financeira e uma carreira sólida no serviço público. Os cargos disponíveis abrangem diferentes níveis de formação, tornando a seleção acessível a uma ampla gama de candidatos. Como se inscrever neste concurso público? Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 30 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), banca organizadora. A taxa varia a depender do nível de escolaridade, sendo R$ 77,07 (nível médio) e R$ 96,03 (superior).