Um choque no Campeonato Mundial: o Dream Team da Copa do Mundo da Fiba… isso não foi

CQuando se espera que você vença sempre, se acontecer o contrário, é quase certo que isso será considerado um grande fracasso.

É por isso que EUAO quarto lugar de Bennett na Copa do Mundo Fiba de 2023 não pode ser descrito de outra forma. Um time jovem, sem estrelas, mas cheio de jogadores da NBA que vieram em missão de reconquista. Canadáem um histórico playoff de terceiro lugar (118-127), deixou-os sem medalha.

Shai joga em pontesLAPRESSE

As imagens do jogo pela medalha de bronze ficarão para a história. O Estados Unidos saiu com pouca intenção e o Canadá esteve no controle durante grande parte do jogo.

Shai Gilgeous-Alexanderé genial e o melhor Dillon Brooks abriu vantagem parcial quando uma jogada histórica de Pontes Mikal quebrou o impasse. Um lance livre errado, uma recepção do próprio rebote (não deveria ter subido) e uma cesta de três pontos com o último segundo correndo. A hora extra, claro, foi Canadáestá coroando a glória com um majestoso Shai.

Depois de perder, os rostos dos Estados Unidos disse tudo. De decepção. Do “isto não é 1992” aquele treinador Steve Kerr disse após a derrota na semifinal para Alemanha para “temos que tentar aprender como ganhar um jogo na FIBA. Estudamos tudo na FIBA, inclusive a história do EUA quando vencemos. Qual foi o motivo”, disse ele após perder o bronze. É uma crise.

EUA deixam o tribunalLAPRESSE

Eles quebram sua própria história

O Estados Unidos sai de Manila com três derrotas: Lituânia, Alemanha e Canadá. E pela segunda Copa do Mundo consecutiva, sem medalha. Suas características em quadra são claras, energia e transição, mas se perderam entre o excesso de um contra um e a falta de defesa em momentos-chave.

Isso só aconteceu uma vez antes. Nos Campeonatos Mundiais de 1967 (campeã URSS) e 1970 (ouro para a Iugoslávia), a Estrela e Listras, claramente longe de ser a melhor disponível, saiu desses Campeonatos Mundiais com um quarto e quinto lugar. E é a terceira vez neste século que uma Copa do Mundo termina assim (2002, 2019 e 2023).

O futuro

Mensagem de LeBron James.INSTAGRAM

Do jeito que está, o Dream Team retornará às Olimpíadas para reivindicar um trono que é deles desde que o esporte existe.

Depois de perder para Alemanha nas semifinais, os primeiros rumores começaram a surgir. Até Lebron Jamesque está afastado do time há uma década, alimentou o fogo ao deixar alguns olhos quando os primeiros pools de escalação apareceram em cena.

Os Jogos de Paris serão sua chance de vingança. Stephen Curry sempre demonstrou interesse, Kevin Durant é um jogo regular e boa parte dos 12 que ganharam o ouro em Tóquio – nenhum dos quais viajou para Manila – poderia formar uma equipe para recuperar o trono.

“A NBA é muito diferente da FIBA. Há certas coisas na FIBA ​​que seriam boas na NBA. Steve Kerr.