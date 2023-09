Um golpe do tamanho do Texas: o ás do Rangers, Scherzer, terminou a temporada

Óum dos melhores arremessadores em Liga Principal de Beisebol caiu em um momento crítico na temporada de 2023.

rangers do Texas estrela Max Scherzer está prestes a perder o restante da temporada – e ele é visto como “improvável” de retornar para jogar na pós-temporada, caso Texas qualificar. MLBO líder ativo das eliminações está lidando com uma distensão no redondo maior – uma distensão muscular de baixo grau no braço direito – e foi colocado na lista de lesionados, o que o exclui pelo resto da temporada regular.

Quão bom tem sido Scherzer?

Scherzer não esteve em seu melhor momento dominante em 2023, mas o veterano destro ainda está entre os melhores arremessadores de todo o beisebol.

Desde sua negociação em julho do Mets de Nova York, Scherzer postou um recorde de 4-2 em oito partidas, arremessando para um ERA de 3,20 e registrando 53 eliminações em 45 entradas. O futuro Hall da Fama homenageado trancou o Blue Jays de Toronto em sua última partida na terça-feira, permitindo apenas três rebatidas em 5 1/3 entradas de shutout.

Scherzer é três vezes Prêmio Cy Young vencedor e é um dos poucos arremessadores que ganhou o prêmio enquanto jogava por um Liga Americana equipe (Detroit) e um Liga Nacional equipe (Washington). O guardas é seu sexto time em seus 16 anos MLB carreira.

A má sorte dos Rangers

O guardas investiram pesadamente na reconstrução de sua esfarrapada equipe de arremessadores no inverno passado e durante o verão. Texas assinado Jacob de Grom a um contrato de US$ 185 milhões apenas para ver o destro fazer apenas seis partidas antes de passar Cirurgia de Tommy John. All-Star destro Nathan Eovaldi perdeu mais de um mês devido a uma distensão no antebraço – um período que corresponde a um declínio no recorde do Rangers.

O início quente do Texas para a temporada de 2023 desapareceu da memória, e os Rangers agora estão envolvidos em uma disputada disputa de playoffs. Entrando em jogo em 13 de setembro, o Texas – com um recorde de 80-64 – está um jogo atrás do Houston Astros no Liga Americana Oeste e está mantendo uma vantagem de meio jogo sobre o Gaios Azuis e Mariners de Seattle para uma vaga curinga.