Um jogador da Arábia Saudita sempre viaja com Lionel Messi

Lionel Messi sempre viaja com Saud Abdulhamid, enquanto o jogador de futebol do Al-Hilal carrega em sua mala uma foto de seu momento memorável com a lenda argentina.

A foto foi tirada como Messi ajudou o jogador da seleção da Arábia Saudita a sair do gramado em sua partida na Copa do Mundo, que A Argentina perdeu por 2 a 1.

Seria a única derrota do torneio para os quatro vezes vencedores da Copa do Mundo da FIFA e um dia histórico para a nação do Oriente Médio, que conseguiu uma das maiores surpresas do futebol e encerrou a série de 36 jogos sem perder da Argentina.

Embora a Arábia Saudita tenha sido posteriormente eliminada na fase de grupos, após ser derrotada pela Polónia e pelo México, foi um momento icónico quando a segunda equipa com classificação mais baixa derrotou os favoritos do pré-torneio e eventuais vencedores.

Abdulhamid optou por relembrar a vitória no Catar ao escolher o momento em que o maior jogador do futebol o ajudou a se levantar do chão e a foto depois se tornou viral nas redes sociais.

Messi de volta ao serviço internacional

Depois de dar duas assistências em sua última partida pelo Inter Miami, Messi agora tem marcou 11 vezes e deu assistência cinco vezes em 11 jogos.

Mas o time da Flórida precisará enfrentar a ausência do maior nome do futebol quando ele retornar à Argentina para ajudar nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo contra Equador e Bolívia.

A Argentina pretende começar a defesa da sua quarta Copa do Mundo da FIFA em Buenos Aires e conseguiu se classificar para todos os torneios desde 1970.

Ele retornará ao seu novo clube após 12 de setembro e perderá os jogos contra Sporting Kansas City e Atlanta United.