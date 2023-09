Um meteorito causa surpresa na Turquia e o céu fica verde

A O meteorito caiu neste dia 2 de setembro no sudeste da Turquia e seus restos de fogo eram visíveis no céu de várias províncias do país, informou o canal de televisão NTV.

O objeto apareceu no céu noturno de Kahramanmara, deixando os habitantes da região perplexos e gerando especulações sobre sua origem.

“O meteorito caiu por volta das 20h15, horário local. Os fragmentos de fogo do meteorito durante a queda iluminaram o céu em várias províncias como se fosse dia”, informou a estação de TV.

Parece ter caído na província de Sanliurfa.

Segundo informações da emissora de TV, o meteorito caiu, presumivelmente, na província de Sanliurfa. O feixe de luz verde, que iluminou o céu por alguns segundos por volta das 20h20 (horário local), causou grande comoção.

O processo de queda foi visto por moradores das províncias de Malatya, Erzurum, Elazig e Gaziantep, Diyarbakr, Bingol, Batman e Tunceli. As autoridades ainda não deram uma explicação oficial sobre a origem do objeto e o fenômeno luminoso observado no céu.