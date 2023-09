Um vídeo de Coco Gauff, de 8 anos, nas arquibancadas do Aberto dos Estados Unidos, se torna viral com sua vitória no Grand Slam

Tele chora de alegria Coco Gauff perdeu depois de vencer seu primeiro Grand Slam na frente de sua família em Estádio Arthur Ashe em Nova York é um rolo que ela continuará reproduzindo pelo resto da vida. Mesmo que ela não ganhe outro Grand Slam novamente (o que é altamente improvável), este momento é a matéria de que os sonhos são feitos. Mas outro vídeo está se tornando viral na internet, de Gauff pulando no mesmo torneio do US Open de 1998. Durante aquele torneio do Grand Slam, o compatriota Lindsay Davenport derrotado Martina Higgings para vencer o torneio individual feminino e Coco Gauff, de 8 anos, compareceu aos jogos desse torneio. Coincidentemente, Serena Williams ganhou o troféu de duplas mistas com Max Mirnyi aquele ano.

A jovem Coco Gauff se divertindo no Aberto dos Estados Unidos de 1998Twitter

Um ano depois disso, Serena Williams venceu o US Open de simples feminino na tenra idade de 17. Este recorde provavelmente nunca será quebrado, mas nunca se sabe, Coco Gauff foi dois anos a menos, mas ela ainda teve um desempenho histórico contra Aryna Sabalenka com uma vitória por 2-6, 6-3 e 6-2. Gauff sentiu toda a energia fluindo através dela quando percebeu que havia vencido e não podemos deixar de pensar naquela criança de 8 anos que não tinha ideia do que o destino lhe reservava. Hoje, nasceu uma nova estrela na divisão feminina do tênis americano. Esperamos tanto de Coco Gauff enquanto ela inicia uma carreira exibindo suas habilidades impressionantes na quadra de tênis.

A mãe de Coco Gauff enlouquece após a vitória

Outro ótimo vídeo foi postado pelo Aberto dos EUA conta oficial de mídia social que mostra Coco Gauff mãe comemorando o momento em que venceu. Muitas vezes, não conseguimos ver o nível de sofrimento que os pais passam para conduzir seus filhos por uma jornada tão complicada. Tanto sacrifício ao longo dos anos pode ser resumido em um único vídeo e o lançamento é sempre catártico. A mãe de Coco Gauff representa todos os pais de atletas que passam por um inferno e voltam para conseguir o melhor para seus filhos neste mundo implacável dos negócios esportivos. Coco Gauff precisa manter aquela criança de 8 anos perto do coração para se lembrar sempre de onde ela veio.