Uma ‘era sombria’ começa na Nova Inglaterra: o primeiro 0-2 dos Patriots desde que Tom Brady assumiu

Tele Patriotas da Nova Inglaterra estão lidando com a assustadora realidade de um dos piores inícios de temporada regular do século 21. Com a derrota por 24-17 para o Miami no SNF, os Pats enfrentam seu primeiro 0-2 como titular desde 2001, temporada em que Tom Brady assumiu o lugar do QB Drew Bledsoe.

O último início sem vitórias dos Pats na semana 3 veio depois de um golpe violento do zagueiro dos Jets, Mo Lewis, que Drew Bledsoe mais tarde garantiu que quase “lhe custou” a vida.

Tyreek Hill: “Os fãs dos Patriots são alguns dos piores da NFL, muito desagradáveis”@henrycmckenna

Desde 2002, liderado por Brady, Cam Newton e até mesmo um novato Mac Jones, Nova Inglaterra e o técnico Bill Belichick nunca havia chegado à semana 3 sem vencer. Em 2023, surge uma nova realidade.

Apesar de um grande esforço na semana 1 e na semana 2 contra os Eagles e os Dolphins, respectivamente, os Pats enfrentam a incerteza de um início de 0-2, que é historicamente um grande obstáculo para possíveis esperanças na pós-temporada.

Os Dolphins levaram a melhor sobre os Pats no SNF

Raheem Mostert comemora seu segundo TD da noite contra o New Enland Patriots no Gillette Stadium.

Apesar de algumas jogadas épicas da unidade e defesa das equipes especiais da Nova Inglaterra, os Patriots não foram capazes de capitalizar a grande maioria dos ataques ofensivos. O QB Mac Jones, em particular, não foi capaz de retribuir o favor e capitalizar o ímpeto da unidade D/ST da equipe.

Os únicos TDs ofensivos da Nova Inglaterra vieram de um TD de passe de 6 jardas para o tight end Caçador Henrique e um touchdown de 2 jardas do running back Rhamondre Stevenson.

Os Patriots receberão o Denver Broncos (também 0-2) no próximo domingo. A menos que ocorra um empate raro e evasivo, os Pats de Belichick ou os Broncos de Sean Payton estarão 0-3 na semana 4.