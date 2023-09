Uma homenagem digna de uma rainha: desfile de Corgi comemora o primeiro aniversário de morte da Rainha Elizabeth

Os seguidores da Rainha Elizabeth II comemoraram seu primeiro aniversário triste no domingo e as pessoas prestaram homenagem a ela de uma forma que ela adoraria, com um desfile de seus amados cães corgi.

A falecida Rainha Elizabeth era conhecida por seu amor pelos animais, principalmente pelos que recebeu de presente quando mal tinha 18 anos de idade.

Um grupo da rainha Elizabeth fãs e seu corgi de estimação se reuniram e iniciaram o lindo desfile, alguns usavam tiaras, outros usavam coroas e diversos tipos de trajes reais.

A Rainha Elizabeth II ganhou seu primeiro corgi quando tinha apenas 18 anos

Agatha Crerer-Gilbert foi responsável pela disputa e organizando o eventoe ao falar com a Associated Press, ela mencionou que seria ótimo se o evento se tornasse uma tradição “Não consigo ver melhor maneira de lembrá-la do que através de seus corgis, através da raça que ela amou e valorizou ao longo de sua vida,”

“Sabe, ainda não consigo me acostumar com o fato de ela não estar fisicamente perto de nós, mas ela está olhando para nós. Olha, o sol está brilhando, pensei que ele brilharia sobre nós hoje”, acrescentou Crerer-Gilbert.

Crerar-Gilbert e seu marido Fernando têm um filho de 5 anos Cardigã galês corgi Ruffuse disseram que estavam felizes em “continuar a tradição real de sempre ter um corgi”.

“Muitos de nós sentimos que manifestar o nosso respeito e amor duradouro pela Rainha é melhor expresso através da união da comunidade corgi.”, disse Crerar-Gilbert. “Corgis são muito brincalhões e trazem sorrisos a muitos rostos. Após a morte da Rainha, eles ajudaram a melhorar o clima, e acho que ela teria aprovado muito esta reunião. Parece a maneira perfeita de honrar seu legado.”

A maioria dos cães da Rainha Elizabeth descende de Susan, seu primeiro corgi

De acordo com Caroline Perry, que escreveu o livro O Corgi e a Rainhaela ganhou seu primeiro corgi em 1933, quando seu pai trouxe Dookie para casa, depois Jane, e então ela quis um para ela.

Perry acrescentou “E em seu aniversário de 18 anos, o único presente que ela queria era um cachorrinho corgi. Essa cadela, Susan, era a matriarca de uma dinastia canina real, com 30 corgis descendentes diretos do filhote que muitos consideram um dos verdadeiros amores da vida de Elizabeth.“