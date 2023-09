EUuma estreia em casa marcada pela luta e pelo triunfo final, Amor Jordão, o quarterback do terceiro ano do Green Bay Packerslevou seu time a uma vitória impressionante por 18-17 contra o Santos de Nova Orleans, fazendo uma recuperação dramática de um déficit de 17-0 em três quartos.

O começo foi difícil para Amor e a Empacotadoresque parecia não conseguir quebrar o Santos‘ defesa sufocante. A triste apresentação inicial deixou os fãs nervosos, com Baía Verde o ataque permaneceu estagnado e Love completou apenas 7 de 16 passes para 74 jardas no intervalo. Isso, agravado por reviravoltas e conversões fracassadas, pintou um quadro sombrio para o time da casa.

Porém, a maré começou a mudar no último quarto. O Empacotadores acelerou, marcando 18 pontos sem resposta, mostrando a resiliência e determinação de Love. O quarterback lutou para um touchdown crucial e completou com sucesso uma conversão de dois pontos para Samori Touré, preparando o cenário para um lançamento da vitória para Romeu Doubs.

Carr saiu do jogo lesionado e foi substituído por Jameis Winston

Enquanto isso, o Santos enfrentou desafios com Derek Carr saindo devido a uma lesão no ombro e James Winston assumindo o comando. O ataque perdeu o ímpeto anterior, e um field goal perdido de Blake Grupe aumentou a tensão no Lambeau Field, deixando espaço para a recuperação impressionante dos Packers.

Apesar da ausência de atores importantes como David Bakhtiari e Aaron Jones, e um ataque inicialmente lento, o Empacotadores mostraram sua coragem e determinação. Love concluiu o jogo com 22 finalizações em 44 passes para 259 jardas, além de ganhos de terreno notáveis, o que lhe rendeu aplausos do aliviado e extasiado Multidão da Baía Verde.

Esta vitória emocionante marca o Empacotadores‘ 11ª vitória consecutiva na estreia em casa e simboliza um início promissor para Amor Jordão, como Baía Verde antecipa uma nova era pós-Rodgers. A vitória amplia o Empacotadores‘ recorde impressionante em jogos de abertura em casa para 24-8 desde 1993, um legado que remonta ao Brett Favre era.

Concluindo, o jogo em Lambeau Field foi uma história de dois tempos, com Jordan Love e os Packers demonstrando tenacidade e espírito para reverter uma derrota aparentemente consolidada, garantindo uma vitória memorável e difícil contra o Santos de Nova Orleans.