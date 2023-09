Uma subseção de fãs do PlayStation se alegra com a saída de Jim Ryan do cargo de CEO

CEO da PlayStation, Jim Ryan anunciou na quarta-feira que será aposentando-se e deixando o cargo como o presidente do Entretenimento interativo da Sony. Ryan ingressou na empresa em 1994 e alcançou a posição de liderança em 2019.

Ryan divulgou uma declaração após rumores que surgiram no início do dia. Nele, ele mencionou o difícil equilíbrio entre sua casa estar no Reino Unido e seu trabalho nos EUA. Ryan continuará em sua função até março de 2024. Hiroki Totoki será o CEO interino assim que ele sair.

Jim Ryan anuncia sua aposentadoria

Anunciei minha aposentadoria depois de quase 30 anos na Sony Interactive Entertainment. Não tomei esta decisão levianamente e adoro a SIE e a nossa comunidade… Dos jogos premiados às conquistas técnicas incrivelmente envolventes proporcionadas com a PlayStation 5, estou imensamente orgulhoso do que alcançámos e muito otimista para o futuro da Sony Interactive Entertainment.

A notícia da saída de Ryan teve grande parte de Fiéis obstinados ao PlayStation comemorando nas redes sociais.

Por que ele não é apreciado pelos fanáticos do PlayStation?

Ryan liderou a empresa através do lançamento do PlayStation 5que experimentou problemas de abastecimento nos seus primeiros dois anos, com a pandemia de COVID desempenhando um papel importante. A escassez de estoque do console de próxima geração deixou Ryan com uma reputação negativa desde o salto.

Os apoiadores do PlayStation também ficaram incomodados com o fato de compatibilidade com versões anteriores com jogos mais antigos do PlayStation nunca foi uma consideração forte para a Sony sob o comando de Ryan. O PS5 era compatível apenas com jogos de PS4, deixando uma enorme coleção de discos de PS3, PS2 e PS1 impossível de jogar no PS5.

A única maneira de jogar jogos de PS3 era através de um serviço de assinatura chamado PlayStation agora, mas tinha várias falhas. Não foi até a estreia de PlayStation Premium que os obstinados poderiam finalmente jogar todos os jogos antigos que quisessem.

Mas no final de agosto deste ano, a Sony aumentaram drasticamente os preços dos seus serviços PS Pluso que irritou os fãs.

As realizações de Ryan ao longo de sua carreira foram impressionantes, mas ele deixa a empresa com uma reputação polarizadora.