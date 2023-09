UnB divulga resultado preliminar da isenção da 1ª e 2ª etapa

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição da 1ª e da 2ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2023.

Os candidatos que solicitaram o benefício podem consultar a situação provisória de isenção taxa no site do Cebraspe, banca responsável pelo processo seletivo.

Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. Os candidatos cujos pedidos forem indeferidos poderão contestar o resultado exclusivamente on-line, por meio do site do Cebraspe.

Após a análise dos recursos, a UnB publicará o resultado final dos pedidos no dia 3 de outubro. Os candidatos isentos estarão dispensados do pagamento, enquanto os candidatos não isentos devem pagar a taxa para efetivar a inscrição no PAS 2023.

Para a 1ª etapa do PAS o valor da taxa de inscrição é de R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos). Já a inscrição na 2ª etapa custa R$ 111,00 (cento e onze reais).

Conforme indicado nos editais, têm direito ao benefício da gratuidade na inscrição os estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes de baixa renda que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

PAS 2023: 1ª e 2ª etapa

A UnB já recebeu as inscrições para as duas primeiras etapas do PAS. Os candidatos puderam enviar suas inscrições até as 18h do dia 22 de setembro.



No momento da inscrição, além de informar os dados pessoais, escolares e de contato, os estudantes puderam escolher a opção de língua estrangeira para a prova: Inglês, Espanhol ou Francês.

Para a 1ª e para a 2ª etapa não é necessário escolher uma opção de curso, pois o PAS é o vestibular seriado da UnB. Nesse sentido, a universidade avalia o desempenho dos candidatos ao longo do Ensino Médio, com aplicação de provas em três etapas, sendo cada etapa referente à uma série do Ensino Médio.

Desse modo, somente na 3ª e última etapa do PAS, ao concluir o Ensino Médio, o estudante escolhe uma opção de curso e concorre às vagas ofertadas pela universidade.

Provas do PAS 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação da 1ª etapa PAS acontecerá em 3 de dezembro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas 10 de dezembro. Já a 3ª etapa está marcada para o dia 17 de dezembro.

Os locais de prova da 1ª e da ª 2 etapa serão nas seguintes localidades: Distrito Federal, Anápolis (GO), Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Belo Horizonte (MG), Patos de Minas (MG), Uberaba (MG) e Uberlândia (MG).

Já a aplicação da 3ª etapa acontecerá somente no Distrito Federal, preferencialmente, nos campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Nas 3 etapas, as provas terão duração total de 5 horas. O peso das provas cresce gradativamente de acordo com o avançar da série do candidato. Desse modo, os pesos 1, 2 e 3 serão aplicados respectivamente à 1ª, 2ª e 3ª etapa.

As provas abarcarão assuntos sobre as seguintes disciplinas: Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Música, Química e Sociologia.

Vagas e resultados

A UnB está ofertando 4.238 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PAS 2023. Serão 2.118 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024, enquanto outras 2.120 vagas visam o ingresso no segundo semestre letivo de 2024.

A universidade publicará o resultado da 3ª etapa do PAS 2023 da UnB no dia 5 de fevereiro de 2024. Os candidatos participantes da 1ª e da 2ª etapa poderão consultar o seu boletim de desempenho no dia 29 de fevereiro.

Para mais informações, acesse os editais do PAS.

