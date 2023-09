UnB encerra inscrições para 1ª e 2ª etapa

A Universidade de Brasília (UnB) encerra nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, o período de inscrição para as duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2023. Os interessados em participar da 1ª e da 2ª etapa do PAS têm até as 18h (horário de Brasília) para se inscrever.

Já as inscrições para a 3ª etapa do PAS 2023, que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024, foram recebidas até 18 de setembro.

O PAS é o vestibular seriado da UnB. Através do processo seletivo a universidade avalia o desempenho dos candidatos ao longo do ensino médio. Desse modo, ao final de cada ano letivo, o candidato faz uma das etapas do PAS. Somente ao concluir o 3º ano do ensino médio e ao participar da 3ª etapa o candidato concorre às vagas ofertadas pela UnB.

A banca responsável por organizar e aplicar as provas do PAS é o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos). Veja a seguir como se inscrever na 1ª e na 2ª etapa do PAS e mais detalhes sobre a seleção seriada!

PAS: 1ª e 2ª etapa

As inscrições para o PAS 2023 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual, por meio do Cebraspe. Portanto, os interessados em participar da seleção devem acessar o site do Cebraspe, preencher e enviar formulário eletrônico até as 18h.

No momento da inscrição os candidatos deverão apresentar todos os dados pessoais, escolares e de contato. Caso necessário, os estudantes poderão solicitar atendimento especializado. Além disso, o candidato deverá escolher uma opção para a prova de língua estrangeira: Inglês, Espanhol e Francês.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Para a 1ª etapa do PAS o valor da taxa de inscrição é de R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos). Já a inscrição na 2ª etapa custa R$ 111,00 (cento e onze reais).



Pedidos de isenção

A UnB também encerra às 18h desta sexta-feira, dia 22 de setembro, o prazo para envio dos pedidos de isenção. As solicitações devem ser feitas on-line, exclusivamente no momento da inscrição.

Conforme indicado nos editais, têm direito ao benefício da gratuidade na inscrição os estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes de baixa renda que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A UnB divulgará o resultado preliminar da isenção no dia 3 de outubro, cabendo a interposição de recursos.

Provas do PAS 2023

Segundo o cronograma, a aplicação da 1ª etapa PAS acontecerá em 3 de dezembro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas 10 de dezembro. Já a 3ª etapa acontecerá em 17 de dezembro. Os locais de prova serão nos municípios para os quais há oferta de vagas.

Nas 3 etapas, as provas terão duração total de 5 horas. O peso das provas cresce gradativamente de acordo com o avançar da série do candidato, sendo os pesos 1, 2 e 3 aplicados respectivamente à 1ª, 2ª e 3ª etapa.

As provas abarcarão assuntos sobre Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Música, Química e Sociologia.

Vagas e resultados

Ao todo, a UnB está ofertando 4.238 vagas para os aprovados no PAS 3. Do total das oportunidades, 2.118 são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024, enquanto outras 2.120 vagas visam o ingresso no segundo semestre letivo de 2024.

A universidade publicará o resultado da 3ª etapa do PAS 2023 da UnB no dia 5 de fevereiro de 2024. Os candidatos participantes da 1ª e da 2ª etapa poderão consultar o seu boletim de desempenho no dia 29 de fevereiro.

Acesse os editais do PAS para mais detalhes.