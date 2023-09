UNDB está com inscrições abertas

O Centro Universitário UNDB, conhecido simplesmente como UNDB, é uma instituição de ensino superior particular com sede na cidade de São Luís, Maranhão.

Dentre as tantas opções de curso de graduação oferecidas pela universidade, podemos citar o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

O calendário da próxima edição do Vestibular de Medicina da UNDB já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: as inscrições já estão abertas.

Dessa maneira, para te ajudar a fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNDB. Confira!

Vestibular de Medicina UNDB: inscrições já estão abertas

O período de inscrições do Vestibular de Medicina 2024 da UNDB começou na última quinta-feira, dia 14 de setembro. Conforme o cronograma oficial divulgado pela instituição, todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 10 de novembro.

Os participantes poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online disponível na página do Vestibular de Medicina da UNDB.

Segundo o edital do processo seletivo, todos os candidatos que precisarem de atendimento especial durante a prova deverão indicar a própria necessidade no formulário de inscrição. A respostas aos pedidos de atendimento especial serão divulgadas no dia 14 de novembro.

Vestibular de Medicina UNDB: taxa de inscrição



Todos os participantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 600,00 para participar do processo seletivo da UNDB. Será possível realizar o pagamento somente via cartão de débito, cartão de crédito ou boleto bancário.

Além disso, é importante ressaltar que os candidatos poderão efetuar o pagamento da taxa logo após a finalização da inscrição no Vestibular de Medicina. Para isso, basta acessar a página do processo seletivo e clicar em “Realize o pagamento”.

O último dia para pagamento da taxa de inscrição é 10 de novembro.

Vestibular de Medicina UNDB: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina 2024 da UNDB prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será realizado no dia 18 de novembro, em uma única etapa, a partir das 13h30.

A prova será composta por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre tópicos diferentes das seguintes áreas: Linguagens (Língua Portuguesa/Literatura Brasileira e Língua Inglesa), Matemática/Raciocínio Lógico, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Além disso, os candidatos também deverão redigir uma redação a partir do tema proposto pela banca organizadora do processo seletivo.

A prova será realizada somente no campus da UNDB em São Luís, Maranhão. Os locais de prova serão divulgados para os estudantes no dia 24 de novembro, no site da instituição.

Vestibular de Medicina UNDB: oferta de vagas

Por meio desta edição do Vestibular de Medicina, a UNDB está oferecendo 40 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado em São Luís, Maranhão.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina UNDB: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito preliminar da prova objetiva será publicado no dia 20 de novembro. Após a divulgação das respostas, os candidatos poderão enviar recursos até o dia 21 de novembro.

Com base na análise dos recursos recebidos, a UNDB irá publicar o gabarito definitivo do Vestibular de Medicina no dia 22 de novembro.

Por fim, o resultado do Vestibular de Medicina 2024 será divulgado no dia 30 de novembro e estará disponível no site da UNDB. Todos os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 04 e 18 de dezembro.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UNDB e confira mais informações sobre o processo seletivo.