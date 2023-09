Uneb abre as inscrições para o Vestibular 2024 nesta segunda-feira (18)

Começa nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até às 23h59 do dia 10 de outubro (horário de Brasília).

A Uneb está ofertando mais de 7 mil vagas para ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestres letivos de 2024. As vagas são para cursos de graduação presenciais e para cursos EaD (Educação a Distância).

Desse modo, o processo seletivo da universidade baiana é uma ótima oportunidade para os estudantes que têm o Ensino Médio completo e desejam cursar uma graduação seja presencialmente ou a distância.

Confira a seguir o passo a passo para se inscrever no Vestibular 2024 e como será o processo de seleção!

Vestibular Uneb 2024

De acordo com as orientações do edital, a Uneb está recendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados em participar do processo seletivo deverão preencher formulário eletrônico disponibilizado no site da Uneb.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação, além de indicar se se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou se deseja se inscrever no sistema de cotas.

É também no momento da inscrição que o estudante deve escolher uma opção de língua estrangeira para a prova e a cidade na qual deseja fazer o exame.



De acordo com o edital, a taxa de inscrição será no valor de R$ 90,00 (noventa reais). Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento até 11 de outubro para efetivar a inscrição.

Isenção da taxa

A Uneb abriu também nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os interessados poderão solicitar a isenção até amanhã, dia 19 de setembro, exclusivamente durante a inscrição.

O edital do Vestibular 2024 prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública do Estado da Bahia e para dependentes de servidores de universidades públicas estaduais baianas.

A Uneb divulgará o resultado preliminar da isenção no dia 21 de setembro, cabendo a interposição de recursos. A publicação do resultado final da isenção está prevista para o dia 5 de outubro.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos candidatos, a Uneb aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro. Os candidatos deverão escolher a cidade para a realização da prova no momento da inscrição.

No 1º dia de prova, a duração do exame será de 04h30min. Já no 2º dia a aplicação terá duração máxima de 4h. Conforme indicado no edital, as provas aplicadas pela Uneb terão a seguinte composição:

10 de dezembro : 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia);

: 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia); 11 de dezembro: 15 questões de Matemática e 25 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, ao todo, a Uneb está ofertando 7.114 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Parte das vagas estão reservadas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da universidade.

Dentre as oportunidades ofertadas, 4.114 vagas são para os cursos presenciais de graduação e outras 3.000 vagas para cursos EAD, sendo parte dessas vagas ofertadas por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com o cronograma, a Uneb divulgará o resultado final do Vestibular 2024 até o dia 26 de janeiro de 2024.

Acesse o edital de abertura para mais informações.

