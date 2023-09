Uneb libera resultado dos pedidos de isenção

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) liberou nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. O processo seletivo visa o preenchimento de mais de 7 mil vagas com ingresso no próximo ano.

Desse modo, os estudante que solicitaram o benefício já podem conferir no site da Uneb a relação dos candidatos selecionados no processo de isenção.

As solicitações foram recebidas nos dias 18 e 19 de setembro, última segunda e terça-feira. De acordo com o edital de isenção, têm direito ao benefício os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública do Estado da Bahia e dependentes de servidores de universidades públicas estaduais baianas.

Ainda conforme estabelecido neste edital, os candidatos selecionados para participarem da segunda etapa da Política de Isenção deverão apresentar os documentos para a comprovação dos critérios.

A entrega dos documentos deverá ser feita nos dias 25 e 26 de setembro, próxima segunda e terça-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h, nos Departamentos da Uneb no Interior e na Capital. Após o período de entrega dos documentos e análise, a universidade publicará o resultado final da isenção no dia 5 de outubro.

Vestibular 2024: Inscrições abertas



O período de inscrição para o Vestibular 2024 já está aberto. De acordo com o edital, a Uneb receberá as inscrições o dia 10 de outubro (horário de Brasília).

O edital estabelece ainda que as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição disponibilizado no site da Uneb.

Além dos dados pessoais, no momento da inscrição, o candidato deve escolher um curso de graduação e informar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou se deseja se inscrever no sistema de cotas.

É também no momento da inscrição que o estudante deve escolher uma opção de língua estrangeira para a prova e a cidade na qual deseja fazer o exame.

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 (noventa reais). O prazo para o pagamento é 11 de outubro.

Provas do Vestibular 2024

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir dos desempenhos obtidos por eles em prova aplicada pela Uneb. Conforme indicado no Manual do Candidato, a avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro. Os candidatos deverão escolher a cidade para a realização da prova no momento da inscrição.

No 1º dia de prova, a duração do exame será de 4h30, enquanto no 2º dia a aplicação terá duração máxima de 4h. Conforme indicado no edital, as provas aplicadas pela Uneb terão a seguinte composição:

10 de dezembro : 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia);

: 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia); 11 de dezembro: 15 questões de Matemática e 25 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vagas e resultados

A oferta total Uneb é de 7.114 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Parte das vagas estão reservadas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da universidade.

Do total das vagas ofertadas, 4.114 são para os cursos presenciais de graduação e outras 3.000 vagas para cursos EAD. Parte das vagas disponíveis para os cursos EAD estão sendo ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para 26 de janeiro de 2024.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular 2024.

