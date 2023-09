Uneb publica edital do Vestibular 2024; veja datas

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) publicou os editais referente ao Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Os documentos apresentam as regras e procedimentos do processo seletivo, estabelecendo os prazos para as inscrições e pedidos de isenção.

De acordo com o edital de abertura, através do Vestibular 2024, a Uneb está ofertando mais de 7 mil vagas para diversos cursos de graduação ofertados de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância (EAD).

A Uneb é uma das principais universidade de ensino superior públicas do Estado da Bahia, sendo também uma das mais bem avaliadas. Veja a seguir como se inscrever no Vestibular 2024 para ingresso nos cursos da instituição!

Vestibular Uneb 2024: Período de inscrição

De acordo com o cronograma, a Uneb receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período de 18 de setembro às 23h59 do dia 10 de outubro (horário de Brasília). A taxa de inscrição será no valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão realizadas, via internet, exclusivamente por meio do site da Uneb. Desse modo, no período mencionado, os interessados deverão acessar esse site e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Durante a inscrição os estudantes precisarão apresentar diversas informações, como dados pessoais e escolares. Além disso, o requerimento de inscrição solicitará que o candidato:

escolha da modalidade de ensino desejada (presencial ou à distância);

escolha de curso/turno de 1ª e 2ª opção, sendo a 1ª prioritária;

opção de língua estrangeira para a prova (Inglês, Francês ou Espanhol).



É também no momento da inscrição que os candidatos deverão informar se desejam participar do Vestibular 2024 através da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto impresso até a data de vencimento.

Pedidos de isenção

O edital do Vestibular 2024 prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública do Estado da Bahia e para dependentes de servidores de universidades públicas estaduais baianas.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão solicitar o benefício nos dias 18 e 19 de setembro, exclusivamente no momento da inscrição.

A lista preliminar de isentos será divulgada no dia 21 de setembro. Já o resultado final da isenção está previsto para 5 de outubro. Os candidatos isentos estão automaticamente inscritos no processo seletivo, enquanto os não isentos deverão gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa.

Provas do Vestibular 2024

A aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro. Os candidatos deverão escolher a cidade para a realização da prova no momento da inscrição.

No 1º dia de prova, a duração do exame será de 04h30min. Já no 2º dia a aplicação terá duração máxima de 4h. Conforme indicado no edital, a Uneb aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do ensino médio, com a seguinte distribuição:

10 de dezembro : 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia);

: 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação, 10 questões de Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês) e 20 questões de Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia); 11 de dezembro: 15 questões de Matemática e 25 questões de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vagas e resultados

Ao todo, a Uneb está ofertando 7.114 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Dentre as oportunidades ofertadas, 4.114 vagas são para os cursos presenciais de graduação e outras 3.000 vagas para cursos EAD.

De acordo com o cronograma, a Uneb divulgará o resultado final do Vestibular 2024 até o dia 26 de janeiro de 2024.

Acesse o edital de abertura para mais informações.