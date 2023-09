Unemat divulga Vestibular com ingresso em 2024/1

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) anunciou que vai realizar ainda no segundo semestre deste ano um processo seletivo próprio para ingresso de novos alunos em 2024/1. Em breve a Unemat deve publicar o edital de abertura do Vestibular 2024.

Tradicionalmente, o ingresso no primeiro semestre de cada ano letivo da Unemat era realizado pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior; enquanto o ingresso no segundo semestre de cada ano letivo era realizado pelo vestibular próprio da Unemat.

Nesse sentido, a Unemat destaca:

“A novidade é que o ingresso no primeiro semestre de 2024 será por vestibular próprio da Unemat; para tanto as inscrições e provas serão realizadas ainda neste segundo semestre de 2023.

A universidade não divulgou as principais datas do Vestibular 2024, mas informou que tanto as inscrições quanto as provas serão realizadas ainda nesse segundo semestre de 2023. Portanto, os interessados em ingressar nos cursos da Unemat em 2024/1 devem ficar atentos às publicações feitas pela instituição em seu site e redes sociais.

Sobre o Vestibular 2024/1

Poderão participar do Vestibular 2024 os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir a 3ª série do Ensino Médio ainda em 2023.

Como acontece com os vestibulares do meio do ano da Unemat, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas de forma virtual.

A confirmação da inscrição se dará somente mediante do pagamento da taxa de inscrição, cujo valor ainda não é conhecido. A Unemat deve receber pedidos de isenção dos candidatos que não têm condições de pagar a taxa.



Provas do Vestibular 2024/1

A classificação dos candidatos se dará a partir dos desempenhos por eles obtidos em avaliação organizada e aplicada pela Unemat. A avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.

Desse modo, os candidatos responderão questões objetivas sobre assuntos de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além de uma redação em Língua Portuguesa.

Tradicionalmente, os locais de prova são nas cidades para as quais há oferta de vagas: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Lista de obras literárias

Para as questões de língua portuguesa e literatura, a Diretoria de Concursos e Vestibular da Unemat (Covest) anunciou a cobrança de uma lista de cinco obras literárias. Veja a seguir a lista de livros para o Vestibular 2024/1:

1. Gota d’água , de Chico Buarque;

, de Chico Buarque; 2. Versos adversos , de Pedro Casaldáliga;

, de Pedro Casaldáliga; 3. Niketche: Uma história de poligamia , de Paulina Chiziane;

, de Paulina Chiziane; 4. Jardim de ossos , de Marli Walker;

, de Marli Walker; 5. Sósias, de Santiago Villela Marques.

Os candidatos devem ler essas obras na íntegra, analisando a sua estrutura textual e principais características literárias. Além disso, os estudantes devem estudar o contexto no qual as obras foram produzidas, considerando aspectos políticos, sociais e econômicos.

Cursos da Unemat

A Unemat é uma das principais instituições públicas de ensino superior do Estado do Mato Grosso. Nesse sentido, a universidade oferta diversos cursos de graduação e pós-graduação de diversas áreas.

Nos processos seletivos para as graduações, a Unemat reserva parte das vagas para estudantes egressos de escolas pública, de acordo com as políticas de ações afirmativas.

Entre os cursos de graduação ofertados pela Unemat destacam-se: Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção Agroindustrial; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Medicina; Pedagogia; Sistemas de Informação; Turismo e Zootecnia.

