Unespar divulga locais de prova do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, os locais de prova referentes ao Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da Unespar.

Para consultar o seu local de prova, o candidato deve acessar o Menu do Candidato, com o número de inscrição e senha. De acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas: Apucarana, Paranavaí, União da Vitória, Campo Mourão, Curitiba (capital), Paranaguá e Loanda.

Além de liberar os locais de prova, a Unespar divulgou também a lista final de inscrições homologadas e o resultado dos pedidos de tratamento especializado e de tratamento por nome social.

Provas do Vestibular 2024

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 8 de outubro de 2023. A classificação dos candidatos será estabelecida a partir das notas obtidas pelos candidatos.

Conforme o edital, a Unespar aplicará uma prova sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio, com a seguinte divisão:

Grupo I – Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha;

Grupo II – Prova de Redação.



Para conferir o conteúdo programático da prova objetiva e as exigências e orientações da Unespar para as provas de redação, os estudantes podem consultar o Manual do Candidato. Segundo o documento, a prova o objetiva abarcará assuntos sobre as seguintes áreas:

Ciências Humanas e suas Tecnologias : a) História; b) Geografia; c) Filosofia; d) Sociologia.

: a) História; b) Geografia; c) Filosofia; d) Sociologia. Ciências da Natureza e suas Tecnologias : a) Física; b) Química; c) Biologia;

: a) Física; b) Química; c) Biologia; Matemática e suas Tecnologias : a) Matemática.

: a) Matemática. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: a) Língua Portuguesa; b) Literatura; c) Artes; d) Educação física; e) Língua Estrangeira (Inglês /ou Espanhol).

De acordo com as orientações do edital, no dia da aplicação, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com uma hora de antecedência do horário de início. Não será permitido o acesso após o horário de fechamento dos portões.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto, além de levar caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa e de corpo transparente.

Vagas e resultados

A oferta total da Unespar é de 2.300 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação presenciais. De acordo com o edital, as oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

O edital estabelece ainda que a universidade reserva metade das oportunidades para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Os candidatos aprovados dentro da reserva de vagas deverão comprovar os critérios em caso de aprovação.

As oportunidades são para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória. A novidade para este ano são as vagas para os três cursos tecnológicos de Loanda.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular 2024, com a lista de classificados na 1ª chamada, está prevista para o dia 22 de novembro de 2023.

Na mesma data, a Unespar divulgará as orientações para as matrículas dos candidatos convocados na 1ª chamada. Entre os documentos para o registro acadêmico, a universidade solicita o certificado de conclusão do ensino médio.

Sobre a Unespar

A Unespar é a terceira maior Universidade do Estado do Paraná. São mais de 12.000 estudantes, 977 docentes e 140 agentes universitários, atingindo 150 municípios, que somam 4,5 milhões de pessoas.

A universidade conta com estrutura multicampi, e multirregional, com sete campi espalhados por seis grandes regiões do Estado.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

