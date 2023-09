Uni-FACEF aplica provas do Vestibular 2024 neste domingo (1º)

O Centro Universitário de Municipal de Franca (Uni-FACEF) realiza neste domingo, dia 1º de outubro, a aplicação das provas do Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, a aplicação da prova será no período da tarde, das 14h às 19h (horário de Brasília).

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Vunesp é a responsável por organizar e aplicar o Vestibular 2024 do Uni-FACEF.

Desse modo, os candidatos já podem consultar os locais de prova por meio do site da Vunesp. Para conferir o ensalamento, basta fazer login na Área do Candidato com o número de CPF e senha usados na inscrição, e clicar em “Local de Prova”.

De acordo com o edital, os locais de prova serão no Campus do Centro Universitário Municipal de Franca – UNI-FACEF, localizado na Avenida Major Nicácio, 2433, na cidade de Franca.

Provas e orientações

A classificação dos inscritos no Vestibular 2024 do Uni-FACEF será estabelecida exclusivamente a partir do desempenho obtido pelos candidatos em prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o edital, a Fundação Vunesp aplicará para todos os candidatos uma prova de Conhecimentos Gerais sobre conteúdos de diversas disciplinas e uma prova Redação em Língua Portuguesa. O edital estabelece ainda que a Prova de Conhecimentos Gerais constará de 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, com seguinte distribuição:

Língua Portuguesa (10 questões);

Língua Inglesa (10 questões);

História (10 questões);

Geografia (10 questões);

Biologia (10 questões);

Química (10 questões);

Física (10 questões);

Matemática (10 questões).



Você também pode gostar:

No dia da aplicação das provas, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário de início da aplicação. Os portões de acesso ao campus do Uni-FACEF serão fechados às 14h e não será permitido o ingresso de candidatos após o fechamento destes.

Além disso, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Sobre o Vestibular 2024

O Vestibular 2024 do Uni-FACEF visa a seleção de novos alunos para o curso de Medicina e para demais graduações ofertadas pela instituição. Os aprovados ingressarão nos cursos no 1º semestre letivo de 2024.

A instituição está ofertando centenas de vagas para os seguintes cursos de graduação: Medicina, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Letras, Engenharia de Produção, Matemática, Engenharia de Software, Psicologia e Sistemas de Informação.

Somente estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa da educação formal puderam se inscrever nessa seleção.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total do Uni-FACEF é de 799 (setecentas e noventa e nove) vagas por meio do Vestibular 2024. As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.

Haverá reserva de vagas de acordo com as políticas de ações afirmativas da instituição. Do total das vagas, 20% estão reservadas para candidatos Autodeclarados Pretos ou Pardos, 5% são para Egressos de Escola da Rede Pública de Ensino, enquanto 5% são para Pessoas com Deficiência (PcD).

Resultados e matrículas

De acordo com o cronograma, a divulgação dos resultados do Vestibular do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF está prevista para o dia 27 de outubro de 2023, a partir das 17h.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro de 2023, das 8 às 11h e das 14h às 16h30 (horário de Brasília).

Para realizar o registro acadêmico, os convocados deverão apresentar todos os documentos solicitados no Uni-FACEF. Entre os documentos, a instituição solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais detalhes.

Leia também PUC-Campinas encerra as inscrições para o Vestibular 2024; saiba mais.