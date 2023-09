Uniara recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Universidade de Araraquara (Uniara) é uma instituição de ensino superior privada que possui a sua sede principal em Araraquara, interior do estado de São Paulo.

A instituição oferece diversos cursos de graduação de qualidade, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, ambicionado por vestibulandos de todas as partes do Brasil.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Uniara já estão abertas, conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo.

Assim, para que você consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo com completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uniara. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Uniara: inscrições já estão abertas

Segundo as informações divulgadas pela instituição, o período de inscrições para a próxima edição do Vestibular da Uniara já começou e todos os candidatos poderão se inscrever até às 20h do dia 02 de outubro.

Os estudantes deverão se inscrever somente de forma virtual online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Uniara.

Vestibular de Medicina Uniara: taxa de inscrição

Será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00 para participar do Vestibular de Medicina da Uniara. A taxa deve ser paga via boleto bancário em qualquer agência bancária.



A Uniara não irá oferecer isenção ou redução da taxa de inscrição para esta edição do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Uniara: prova presencial

O Vestibular de Medicina da Uniara prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. A prova será realizada no dia 07 de outubro, das 8h às 13h, na cidade de Araraquara/SP.

O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha (objetivas). Veja a distribuição das questões a seguir:

10 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;

10 questões de História e Geografia do Brasil;

10 questões de Física;

10 questões de Biologia;

10 questões de Química;

05 questões de Inglês;

05 questões de Matemática.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação a partir do tema proposto. O texto escrito pelos candidatos poderá receber uma pontuação de 0 a 30.

Os participantes que não obtiverem ao menos 15 pontos na prova de redação ou que obtiverem pontuação zero em Física, Biologia ou Química serão eliminados do processo seletivo.

Por fim, é importante ressaltar que a classificação dos candidatos será realizada em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas duas provas.

Vestibular de Medicina Uniara: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Uniara irá oferecer 75 vagas para o curso de Medicina na unidade principal da instituição, em Araraquara/SP.

Todos os candidatos irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Uniara: divulgação dos resultados

Os resultados do Vestibular de Medicina 2024 serão divulgados no dia 17 de outubro, a partir das 14h. Os resultados poderão ser acessados pelos candidatos no site oficial da Uniara.

Os participantes aprovados em primeira chamada deverão realizar a própria matrícula na Uniara entre os dias 17 e 23 de outubro.

Vestibular de Medicina Uniara: lista de livros obrigatórios

A Uniara selecionou algumas obras literárias para a edição 2024 do Vestibular de Medicina. É recomendada a leitura integral dos livros escolhidos.

Veja quais foram as obras indicadas:

Gregório de Matos – Poemas escolhidos;

Tomás António Gonzaga – Liras;

Castro Alves – Espumas flutuantes;

Álvares de Azevedo – Lira dos vinte anos;

Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um sargento de milícias;

Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas;

Clarice Lispector – A hora da estrela;

Manuel Bandeira – Libertinagem;

Graciliano Ramos – Vidas secas;

João Guimarães Rosa – Primeiras estórias; Sagarana.

Carlos Drummond de Andrade – Alguma poesia; A rosa do povo; Lição de coisas.

Ainda está com alguma dúvida sobre o processo seletivo? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da Uniara e confira mais informações!