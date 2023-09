Unicentro segue com inscrições abertas até 5 de setembro

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal em Guarapuava, estado do Paraná.

O calendário da próxima edição do processo seletivo da Unicentro já foi divulgado, mas os candidatos devem ficar atentos: o prazo de inscrições termina na próxima terça-feira, dia 05 de setembro.

Dessa maneira, para que você possa realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Unicentro. Confira!

Vestibular Unicentro 2024: inscrições seguem abertas até 5 de setembro

As inscrições para o Vestibular 2024 da Unicentro estão abertas e, conforme o calendário divulgado pela comissão organizadora do processo seletivo, todos os candidatos poderão se inscrever até esta terça-feira, dia 05 de setembro.

Os estudantes poderão se inscrever exclusivamente de forma virtual através do preenchimento de um formulário online disponível no site do Vestibular da Unicentro.

Acesse o Manual do Candidato da Unicentro para consultar mais informações sobre o Vestibular 2024.

Vestibular Unicentro 2024: taxa de inscrição

Os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 160,00 para participar do Vestibular 2024 da Unicentro. O pagamento poderá ser efetuado até o dia 11 de setembro.



A Unicentro também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Porém, os pedidos deveriam ter sido enviados pelos estudantes entre os dias 24 de julho e 04 de agosto. Puderam solicitar a isenção da taxa os candidatos que se encaixassem em uma das seguintes categorias:

A – não frequentaram escola particular de Ensino Médio , exceto supletivo particular noturno;

B – não possuem Curso Superior;

C – não estão cursando Curso Superior;

D – não possuem matrícula em Curso Superior trancada;

E– não abandonaram ou cancelaram Curso Superior após ter efetuado matrícula.

Vestibular Unicentro 2024: funcionamento das provas

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, a Unicentro irá aplicar as provas do Vestibular 2024 no dia 15 de outubro. Os exames irão acontecer ao longo da tarde e terão duração máxima de cinco horas.

Os candidatos não irão fazer as mesmas provas, já que a divisão dos exames acontece de acordo com o curso pretendido pelo estudante. Cada grupo de curso irá fazer provas de cinco disciplinas com nove questões cada.

As provas de Redação, Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol), porém, deverão ser realizadas por todos os candidatos, independentemente do curso escolhido. A prova de Língua Portuguesa e Literatura será formada por dez questões de múltipla escolha e a prova de Língua Estrangeira irá conter cinco questões objetivas. Ao todo, as provas serão compostas por 60 questões, sendo 15 perguntas gerais e 45 específicas.

Por fim, as provas de Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia serão realizadas ou não pelos candidatos de acordo com o curso escolhido pelo mesmo.

Vestibular Unicentro 2024: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular 2024, a Unicentro está oferecendo 1.326 vagas para 36 cursos de graduação ministrados na instituição.

Dentre os cursos disponíveis, podemos destacar o curso de graduação em Medicina, para o qual foram destinadas 32 vagas.

Vestibular Unicentro 2024: lista de obras obrigatórias

A comissão organizadora do Vestibular da Unicentro separou uma lista com obras literárias que devem ser lidas por todos os candidatos que irão participar da prova.

Veja quais foram os livros selecionados:

Auto da Compadecida de Ariano Suassuna;

Melhores Poemas, de Cecília Meireles;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade ;

Sonetos, de Luís Vaz Camões;

A Paixão Segundo G.H., de Clarice Lispector;

Suíte Tóqui, de Giovana Madalosso;

A Falência , de Júlia Lopes de Almeida;

Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane;

Morte e Vida Severina, de João de Cabral de Melo Neto;

Sagarana , de João Guimarães Rosa;

Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles;

Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar;

Chove Sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto.

Nenhuma edição específica das obras foi indicada. Dessa forma, é importante que você escolha uma edição completa que contenha uma boa introdução e comentários eficientes ao longo de todo o texto. Tenha em mente que uma boa edição de um livro pode facilitar o seu estudo e a sua compreensão da obra.