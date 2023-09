Unicerrado recebe inscrições até 26 de outubro

O Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano no curso de Medicina (período integral).

De acordo com o cronograma, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 serão recebidas até as 23h59 do dia 26 de outubro de 2023. A instituição responsável por organizar o processo seletivo é a Fundação Vunesp. Continue a leitura para saber como concorrer às vagas ofertadas!

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site da Vunesp, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

No momento da inscrição, o candidato deverá informar todos os seus dados pessoais e escoares. Após preencher e enviar o requerimento de inscrição, o candidato deve gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa.

Conforme indicado no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Para efetivar o cadastro, os estudantes devem pagar essa taxa até o dia 27 de outubro.

Provas do Vestibular de Medicina 2024



Você também pode gostar:

Para fins de classificação dos inscritos, o Unicerrado aplicará, através da Fundação Vunesp, provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação acontecerá em apenas uma fase.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 19 de novembro de 2023. O edital indica ainda que a aplicação acontecerá no período da tarde, das 14h às 19h (horário oficial de Brasília).

Ainda conforme indicado no edital, os locais de prova serão na sede do Centro Universitário de Goiatuba. Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar os locais de aplicação a partir do dia 10 de novembro, na Área do Candidato do site da Vunesp.

Composição das provas

A Fundação aplicará três provas para os candidatos do Vestibular de Medicina 2024. Além de uma prova objetiva e uma discursiva, os estudantes responderão a uma prova de redação em Língua Portuguesa:

Prova I: de caráter eliminatório, constituída por 8 (oito) questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04). Valor de cada questão 4 (quatro) pontos.

I: de caráter eliminatório, constituída por 8 (oito) questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04). Valor de cada questão 4 (quatro) pontos. Prova II : de caráter eliminatório, constituída por 40 (quarenta) questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e Física (05), com 5 alternativas cada.

: de caráter eliminatório, constituída por 40 (quarenta) questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e Física (05), com 5 alternativas cada. Prova de redação: de caráter eliminatório, com pontuação máximo de 28 (vinte e oito).

No dia da prova os candidatos deverão se apresentar com antecedência no local de prova. De acordo com as orientações do edital, para ter o acesso liberado, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

A oferta total do Unicerrado é de 60 (sessenta) vagas para o curso de Medicina, ministrado de forma presencial e em período integral. O curso conta com duração mínima de 12 semestres letivos. Os aprovados ingressarão no curso logo no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a relação dos convocados para matrícula na 1ª chamada, está marcada para o dia 11 de dezembro. Nesta data o Unicerrado pode divulgará os prazos e orientações para o registro acadêmico.

Entre os documentos solicitados, estão o RG e o CPF do candidato e também o certificado de conclusão do Ensino Médio e o seu respectivo histórico escolar. Ter o Ensino Médio completo é pré-requisito para ingresso no ensino superior.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também UFSM receberá as inscrições para o Processo Seletivo via notas do ENEM até o dia 4 de setembro; saiba mais.