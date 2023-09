Unidas está NA PROCURA por novos funcionários em todo o Brasil; Saiba mais!

A Unidas, uma das maiores empresas no segmento de locação de veículos e terceirização de frotas do país, está oferecendo algumas oportunidades de emprego em vários estados. Isto é, se você está buscando um novo emprego em SP, GO, ES, RN, RS ou PR, vale a pena consultar a lista abaixo:

Coordenador (a) de Loja – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Coordenador (a) de Loja – Formosa – GO – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas Seminovos – Barão – Belo Horizonte – MG – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas Seminovos – Vitória – ES – Venda Interna;

Mecânico (a) – Mossoró – RN – Manutenção Mecânica;

Mecânico (a) – Caxias do Sul – RS – Manutenção Mecânica;

Mecânico (a) – Cajati – SP – Manutenção Mecânica;

Atendente/Manobrista – Aeroporto – Campinas – SP – Atendimento;

Consultor de Qualidade Veicular – Cascavel – PR – Atendimento;

Motorista – Porto Alegre – RS – Qualidade;

Consultor de Vendas de Veículos – Cascavel – PR – Venda Interna;

Manobrista/Consultor de Qualidade – Campinas – SP – Qualidade.

Mais sobre a Unidas

Dando mais detalhes sobre a Unidas, é importantíssimo frisar que a empresa possui uma plataforma de soluções completas, desde veículos leves, pesados, máquinas e equipamentos para você ou sua empresa. Está engajada em simplificar a vida de seus clientes.

Além disso, conta com um time com mais de 4.200 colaboradores, que atuam com muita paixão de norte a sul do país, mais de 200 lojas de aluguel de carros (rent a car) e de seminovos, 50 anos de mercado e mais de 100 mil veículos e equipamentos!

Como enviar o seu currículo?

Agora que você já analisou a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante simples e rápida. Primeiro, é só acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, você terá acesso aos detalhes referentes às vagas. Basta checar com atenção e se candidatar.

Agora que você já analisou a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante simples e rápida. Primeiro, é só acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, você terá acesso aos detalhes referentes às vagas. Basta checar com atenção e se candidatar.



