UniEduK abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Grupo UniEduK é um grupo educacional composto pelas instituições UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), UniMAX (Centro Universitário Max Planck) e FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra).

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK estão abertas e os candidatos poderão concorrer às vagas disponibilizadas pela UniFAJ e UniMAX.

Para que você consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: inscrições estão abertas

Conforme o calendário oficial publicado pelo grupo educacional, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK estão abertas. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59 do dia 18 de outubro de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da UniEduK.

Os candidatos não poderão participar do processo seletivo na modalidade “treineiros”, segundo as informações presentes no edital do Vestibular da UniEduK.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: taxa de inscrição

Será necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$200,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK. O pagamento poderá ser efetuado via PIX ou cartão de crédito.



Os candidatos que não realizarem o pagamento da taxa de inscrição não poderão participar do processo seletivo da UniEduK.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: funcionamento da seleção

O Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK prevê a aplicação de uma prova de forma remota (online) para todos os candidatos inscritos. O exame será realizado no dia 21 de outubro, das 09h às 13h.

A prova será composta por uma prova com 40 questões de múltipla escolha (objetivas) valendo 1 ponto cada. As perguntas objetivas serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Química;

10 questões de Biologia;

5 questões de Matemática;

5 questões de Conhecimentos Gerais;

10 questões de Interpretação de Texto.

Além das questões objetivas, os candidatos também deverão escrever uma redação com base na proposta apresentada pela comissão avaliadora na prova. A prova de redação será avaliada na escala de 0 a 10 pontos segundo os critérios indicados no edital do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK.

A pontuação final de cada participante no processo seletivo prova será calculada através da soma simples das notas obtidas na prova de questões objetivas e de redação, sendo a nota máxima possível de 50 pontos.

A lista com os conteúdos a serem estudados para a prova está disponível no edital do processo seletivo.

Todos os candidatos deverão realizar um pré-teste obrigatório da plataforma virtual de realização do exame entre os dias 22 de setembro e 20 de outubro. Será necessário agendar uma data no site da UniEduK.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UniEduK irá oferecer 160 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrados pela UniFAJ e pela UniMAX. As vagas serão para ingresso no primeiro semestre de 2024 e serão distribuídas da seguinte forma:

80 vagas para a UniFAJ;

80 vagas para a UniMAX.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: publicação dos resultados

Os resultados do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK serão publicados no dia 25 de outubro de 2023, a partir das 18h. Os candidatos poderão consultar o resultado no site de cada uma das instituições participantes do processo seletivo (UniFAJ e UniMAX).

Por fim, todos os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 26 e 31 de outubro de 2023. A matrícula poderá ser feita de forma online ou presencial.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK para mais informações sobre o processo seletivo.