Unifagoc recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC) está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 20 de novembro de 2023. De acordo com o edital, poderão concorrer às vagas ofertadas pela instituição os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

O Vestibular de Medicina é a principal forma de ingresso do UNIFAGOC para ingresso no curso de Medicina, ofertado de forma presencial, em período integral. O curso conta com duração mínima de 12 semestres. Confira a seguir como se inscrever na seleção e mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 estão sendo recebidas exclusivamente pela Internet. Portanto, segundo as orientações do UNIFAGOC, os interessados devem acessar o site da instituição e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição os candidatos deverão apresentar todas as informações solicitadas na ficha de inscrição. Além disso, no momento da inscrição o candidato deverá escolher a modalidade de seleção através da qual deseja concorrer às vagas ofertadas.

A confirmação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa. De acordo com o edital, o valor da taxa varia de acordo com a modalidade de ingresso e data de pagamento.

Modalidade de seleção

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular de Medicina 2024, o UNIFAGOC estabeleceu duas formas de seleção:



Aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

Prova presencial.

Os candidatos que escolherem concorrer às vagas por meio da seleção via Enem poderão se inscrever usando as notas obtidas em uma das seis últimas edições do exame. O UNIFAGOC aceitará o uso do Enem de 2017 a 2022. É necessário indicar a edição do Enem no momento da inscrição.

Já os candidatos que optarem pela seleção via prova presencial deverão responder as provas aplicadas pela instituição na data e local de prova estabelecido.

Conforme indica o edital, é possível concorrer às vagas nas duas modalidades de forma simultânea. Para isso, basta indicar interesse nas duas formas de ingresso no mento da inscrição.

O edital estabelece ainda que, para quem deseja concorrer por ambas modalidades, o valor da taxa é de de R$ 300 até 31/10, R$ 350 de 04 a 13/11, e R$ 400 de 15 a 20/11. Para a prova presencial, os valores são de R$ 250, R$ 300 e R$ 350, nas mesmas datas, respectivamente. Já para o uso exclusivo da nota do Enem, as taxas são de R$ 100, R$ 150 e R$ 200.

Provas do Vestibular de Medicina 2024

O UNIFAGOC vai aplicar as provas do Vestibular de Medicina 2024 no dia 25 de novembro, nas seguintes cidades de Ubá e Belo Horizonte, em Minas Gerais, e em Vitória, no Espírito Santo.

A avaliação constará de uma Prova Objetiva composta por 55 questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes áreas:

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira: 11 questões;

Língua Estrangeira (Inglês): 11 questões;

Matemática/Raciocínio Lógico: 11 questões;

Ciências Humanas: 10 questões;

Ciências da Natureza: 12 questões.

Além disso, o UNIFAGOC aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa, com uma proposta de escrita de texto do tipo dissertativo-argumentativo.

Vagas e resultados

A oferta total da instituição é de 18 vagas para ingresso no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades estão distribuídas entre as duas formas de ingresso: Enem e Prova Presencial.

De acordo com o cronograma, a publicação dos resultados está prevista para o dia 11 de dezembro, após as 17h. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 12 e 15 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 para mais informações.