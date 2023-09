Unifap encerra inscrições neste sábado (30)

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) é uma instituição de ensino superior pública com unidades em diversas cidades do Amapá.

A Unifap possui uma oferta de cursos muito extensa e variada. Dessa maneira, não é de se surpreender que muitos estudantes queiram ingressar na instituição todos os anos através de seu vestibular.

Se você também quer estudar na Unifap, deve ficar atento: as inscrições para a próxima edição do Vestibular da instituição estão abertas, mas serão encerradas neste sábado, 30 de setembro.

Assim, para que você ainda consiga se inscrever, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular 2023/2 da Unifap. Confira!

Vestibular Unifap 2023/2: inscrições terminam neste sábado (30)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para a próxima edição do Vestibular da Unifap terminam neste sábado, dia 30 de setembro. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59 (horário de Macapá).

As inscrições poderão ser feitas de forma virtual por meio do site do DEPSEC, Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap. É preciso realizar login ou cadastro no sistema para dar início ao procedimento de inscrição.

No formulário de inscrição, os participantes deverão indicar uma modalidade para participar do Vestibular: ampla concorrência ou reserva de vagas. Os candidatos que escolherem a opção “reserva de vagas” deverão, caso aprovados no processo seletivo, comprovar a própria condição.

Os candidatos não precisarão pagar nenhum tipo de taxa de inscrição, uma vez que o Vestibular 2023/2 da Unifap será totalmente gratuito.



Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular 2023/2 da Unifap e consulte mais informações sobre o procedimento de inscrição no processo seletivo.

Vestibular Unifap 2023/2: uso da nota do ENEM

A Unifap não irá aplicar nenhum tipo de prova para os candidatos, uma vez que a seleção será baseada na pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para a edição 2023/2 do Vestibular, a Unifap irá aceitar pontuações obtidas nas edições do ENEM de 2021 e 2022. Porém, os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 100 pontos em qualquer uma das provas do ENEM, incluindo a redação, não poderão participar do processo seletivo.

A pontuação do candidato no processo seletivo será calculada com base na média das notas obtidas nas cinco provas do ENEM. Porém, os candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas, públicas ou privadas, no Amapá ou Pará, especificamente, na Mesorregião do Marajó ou no Município de Almeirim, receberão um bônus de 20% na nota final.

Vestibular Unifap 2023/2: vagas disponíveis

Através do Vestibular 2023/2, a Unifap irá oferecer 145 vagas para determinados cursos ministrados no campus binacional de Oiapoque. As vagas são para os cursos de Ciências Biológicas, Direito, Enfermagem, Geografia, Letras Português e Francês.

O número de vagas destino aos cursos mencionados pode ser consultado diretamente no edital do Vestibular 2023/2 da Unifap.

Além disso, é importante ressaltar que a Unifap irá usar ações afirmativas (cotas) no Vestibular 2023/2. Assim, 75% do total de vagas será destinado para a reserva de vagas e os 25% restantes serão direcionados para os candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”.

Das vagas reservadas para o sistema de cotas, 60% será destinado aos participantes que estudaram em uma escola da rede pública de ensino, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita e 40% será destinado aos candidatos que estudaram em uma escola da rede pública e possuem renda familiar bruta superior ou igual a 1,5 salário-mínimo per capita.

Vestibular Unifap 2023/2: divulgação do resultado

O resultado provisório do Vestibular 2023/2 será divulgado no dia 13 de outubro e os candidatos poderão enviar recursos. Por fim, o resultado final do processo seletivo da Unifap será liberado no dia 18 de outubro e poderá ser acessado pelos candidatos na página do DEPSEC.

Todos os participantes aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula na Unifap a partir do dia 24 de outubro.